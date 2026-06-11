Vicente López lanzó el concurso literario “Ecos del pasado, voces del presente”

La propuesta invita a vecinos y estudiantes a escribir cuentos y poesías sobre la memoria, la identidad y la vida en comunidad. La convocatoria estará abierta hasta el 6 de septiembre de 2026.

El Museo y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López lanzó la segunda edición del concurso literario “Ecos del pasado, voces del presente”, una propuesta que invita a vecinos y estudiantes a reflexionar sobre la memoria, la identidad y la vida en comunidad a través de la escritura creativa.

La iniciativa propone la producción de cuentos y poesías como herramienta para explorar historias personales y colectivas, tradiciones, paisajes culturales y experiencias vinculadas al territorio, poniendo el foco en la relación entre el pasado y el presente de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a vecinos de Vicente López, pero este año se amplía también a estudiantes de escuelas secundarias y al público general de toda la Provincia de Buenos Aires.

Los textos deberán ser inéditos, originales y escritos en español, con una extensión máxima de cuatro carillas. Las obras serán evaluadas en base a su originalidad, creatividad, calidad literaria, corrección lingüística y vínculo con la temática propuesta.

El proceso de selección incluirá una preselección de 10 finalistas por categoría y género, cuyos trabajos serán evaluados por un jurado integrado por representantes del ámbito cultural y patrimonial.

Las obras premiadas formarán parte de una antología literaria editada por el Museo de la Ciudad de Vicente López, consolidando así una producción colectiva sobre la identidad local.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 8 de junio hasta el 6 de septiembre de 2026. Las bases completas pueden consultarse en el sitio oficial del municipio.