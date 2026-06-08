Kicillof presentó un fondo para startups tecnológicas y destacó el rol del Estado en la innovación productiva

El gobernador Axel Kicillof encabezó la presentación del CFI Innova, un fondo de inversión destinado a financiar proyectos de empresas tecnológicas y startups. La iniciativa, impulsada junto al Consejo Federal de Inversiones, busca promover innovaciones con impacto productivo, mejora de la productividad y generación de empleo calificado. La convocatoria estará abierta hasta el 26 de junio.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este lunes de la presentación del nuevo fondo de inversión en innovación CFI Innova, destinado a financiar proyectos de empresas tecnológicas y startups orientados a mejorar la productividad y la generación de empleo calificado.

El acto se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno con la presencia del ministro de Producción, Ciencia y Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; la presidenta de la Sociedad Fiduciaria del organismo, Cecilia Fernández Bugna; y el responsable del fondo, Bruno Hernández Cravero.

En su intervención, Kicillof sostuvo: “Todos los presidentes del mundo saben que el Estado es una palanca fundamental para poner en marcha proyectos innovadores e impulsar el desarrollo productivo y tecnológico: todos, menos Javier Milei”.

También afirmó: “En este contexto, este nuevo instrumento del CFI es indispensable para articular el crecimiento de las empresas de base tecnológica con otros sectores clave de nuestra economía”.

Y agregó: “Grandes iniciativas del sector privado quedan truncas por no contar con el financiamiento adecuado: la creación de esta herramienta, junto al trabajo de las universidades y los científicos, llega para seguir potenciando nuestra matriz productiva”.

Asimismo, señaló: “Mientras el Gobierno nacional va para el lado equivocado, la provincia de Buenos Aires sigue acompañando estas inversiones de capital de riesgo y defendiendo a nuestros investigadores, al empleo nacional y a nuestra soberanía”.

El fondo está orientado a acompañar iniciativas tecnológicas de alto impacto, con el objetivo de que el conocimiento científico se traduzca en mejoras de productividad y generación de empleo calificado.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 26 de junio y está destinada a proyectos innovadores en etapa de desarrollo que aún no cuenten con fuentes de financiamiento.

El fondo se integra con otras herramientas de la provincia como el FITBA, el FONICS y programas de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).

El ministro Augusto Costa expresó: “Venimos realizando un trabajo fundamental entre la Provincia y el CFI para sostener nuestro sistema científico y articular sus iniciativas con las empresas bonaerenses”.

Y añadió: “Tiene un doble mérito llevar adelante estos proyectos en un contexto donde el Gobierno nacional decidió dejar de acompañar a las provincias en sus necesidades de desarrollo productivo, financiamiento e innovación”.

El titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, afirmó: “Es indispensable organizar, estimular y empujar instrumentos estratégicos que vinculen de manera real al sistema tecnológico con la producción: el sector público nos pidió una herramienta y esta es la respuesta adecuada que brinda el CFI”.

En tanto, la presidenta de la Sociedad Fiduciaria, Cecilia Fernández Bugna, remarcó: “Nuestra inversión va a poner el foco en iniciativas que tengan impacto real en problemáticas productivas, sociales y de eficiencia energética en la provincia”.

Durante la jornada se oficializó el convenio entre el Gobierno bonaerense y el CFI para financiar la quinta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, con una inversión de $3.500 millones.

Participaron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los subsecretarios Ariel Aguilar, Federico Agüero, Mariela Bembi, Ayelén Borda; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza; y el director de coordinación del Consejo Federal de Inversiones, Nicolás Cevela.