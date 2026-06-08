Edicto: Transferencia de fondo de comercio

María Josefina Doheijo, D.N.I. N° 10.743.680, CEDE el fondo de comercio y/o titularidad de habilitación comercial del rubro COMEDOR – KIOSCO, sito en Camino Bancalari Benavídez N° 401, de la localidad de Troncos del Talar, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires; Nomenclatura Catastral: Circ. II, Secc. P, Parcela 4 F, Zona IP; habilitada en la MUNICIPALIDAD DE TIGRE el 21 de diciembre de 2012, mediante CERTIFICADO DE HABILITACIÓN N° 0025265, Expediente N° 41 12-5306/08 y Cuenta (ISH) N° 43-7485, a favor de la CESIONARIA EDUCACIÓN ALIMENTARIA S.R.L., CUIT N° 30-71706979-6. Reclamos de ley en el mismo establecimiento comercial dentro del término legal.-----------------------------------------------------

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