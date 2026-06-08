San Isidro redujo un 35% los reclamos por alumbrado público durante 2026

Durante los primeros cinco meses de 2026, el municipio registró una disminución en las consultas realizadas al Centro de Atención al Vecino. Los reclamos por alumbrado público, arbolado urbano e higiene fueron los que mostraron los mayores descensos.

Los reclamos vinculados al alumbrado público en San Isidro registraron una caída superior al 35% durante los primeros cinco meses de 2026, según los datos relevados por el Centro de Atención al Vecino (147). La reducción forma parte de una baja general en las consultas realizadas por los vecinos, que descendieron más de un 5% respecto del mismo período del año pasado.

Entre enero y mayo de este año, el municipio gestionó 15.100 consultas, frente a las 16.000 registradas durante los primeros cinco meses de 2025, lo que representa unas 900 intervenciones menos.

Además del alumbrado público, otros rubros que mostraron una disminución significativa fueron los reclamos por arbolado urbano, con una baja del 30%, y los vinculados a higiene urbana, incluido el servicio prestado por CLIBA, que descendieron un 21%.

Menos reclamos en servicios urbanos

Los datos difundidos por el municipio muestran que los principales descensos se concentraron en áreas relacionadas con el mantenimiento y la infraestructura urbana.

La reducción más importante correspondió al alumbrado público, seguido por el arbolado y los servicios de higiene, tres de los rubros que habitualmente concentran una parte importante de las consultas realizadas por los vecinos a través del sistema de atención municipal.

Aumentaron las consultas por tránsito

A diferencia de otras áreas, las consultas relacionadas con el tránsito crecieron un 55% durante el mismo período.

Desde el municipio explicaron que este incremento estuvo impulsado por la incorporación al Centro de Atención al Vecino de los trámites vinculados al sistema de estacionamiento medido mediante la aplicación San Isidro Estaciona, así como por las solicitudes de grúas destinadas a remover vehículos mal estacionados o abandonados en la vía pública.

Un sistema centralizado de atención

El Centro de Atención al Vecino funciona las 24 horas durante todo el año y concentra gran parte de las gestiones municipales.

En situaciones de catástrofes o emergencias ambientales, el sistema deriva las consultas a los canales especializados correspondientes. Los vecinos pueden comunicarse con:



Defensa Civil: 4512-3103

4512-3103

Bomberos: 4747-2222

4747-2222

Patrulla Municipal / Centro de Operaciones Municipal (COM): 4512-3333 (atención las 24 horas)

4512-3333 (atención las 24 horas)

Emergencias Médicas: 4512-3107



Por otra parte, las denuncias vinculadas a seguridad se canalizan directamente a través del Centro de Operaciones Municipal (COM) o mediante el programa Ojos en Alerta, mientras que las consultas relacionadas con salud son atendidas por el Centro de Atención Telefónica, al número 4707-1900.

Según destacó la comuna, San Isidro se encuentra entre los pocos municipios bonaerenses que cuentan con un sistema telefónico de atención centralizado y unificado para la gestión de consultas y reclamos vecinales.