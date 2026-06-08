UTN Pacheco, CAME y CACIT impulsaron una ronda de negocios con 1.624 entrevistas comerciales

El encuentro organizado por CAME, CACIT y UTN Pacheco reunió a empresas, cámaras empresariales, universidad pública y Municipio de Tigre en una jornada destinada a promover vínculos comerciales y fortalecer el desarrollo productivo de la región.

La articulación entre empresas, cámaras empresariales, universidad pública y Estado local tuvo una nueva muestra en la región norte del Gran Buenos Aires con la realización de la Ronda de Negocios CAME – CACIT – UTN Pacheco, una jornada que reunió a 106 empresas y generó 1.624 entrevistas comerciales en apenas cinco horas de actividad.

El encuentro se desarrolló el pasado 4 de junio en el microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional General Pacheco (UTN FRGP) y tuvo como objetivo fomentar oportunidades de negocio, ampliar redes de contactos y fortalecer el entramado productivo regional.

Las empresas participantes representaron sectores diversos como la industria metalúrgica, servicios, comercio exterior, software, logística, finanzas y consultoría, consolidando una convocatoria que reflejó la diversidad económica de la región.

Más de 1.600 entrevistas comerciales en una sola jornada

La magnitud de la actividad quedó reflejada en los números alcanzados durante la ronda de negocios.

Según informaron los organizadores, las 106 empresas inscriptas concretaron un total de 1.624 entrevistas comerciales a lo largo de cinco horas de reuniones programadas, generando espacios de intercambio orientados a detectar oportunidades de cooperación, nuevos clientes, proveedores y proyectos conjuntos.

Desde la organización destacaron que los resultados son consecuencia del trabajo coordinado entre instituciones que comparten el objetivo de impulsar el crecimiento económico a partir de la vinculación entre actores productivos de una misma región.

El rol de la universidad en el desarrollo productivo

La apertura estuvo a cargo del decano de la UTN FRGP, Enrique Vera, quien destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre el conocimiento académico y el sector productivo.

"La generación de vínculos es el primer paso para la generación de negocios. Existen grandes oportunidades cuando las empresas de una misma región logran conectarse y complementarse", expresó.

Durante su intervención, el decano remarcó las capacidades industriales, tecnológicas y logísticas de la región y convocó a las empresas a considerar a la universidad como un socio estratégico para el desarrollo.

"La universidad pública cumple plenamente su misión cuando el conocimiento se encuentra con quienes producen, generan empleo e impulsan el desarrollo de nuestra región. Queremos que sientan que esta es su casa, un lugar de encuentro y reflexión", señaló.

En ese marco, Vera recordó la creación del Centro de Innovación Aplicada y Productividad (CIAP), dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica, concebido para canalizar demandas de innovación, capacitación y asistencia técnica provenientes del sector empresarial.

Participación de cámaras empresariales y del Municipio de Tigre

La jornada contó con el acompañamiento de referentes de distintas instituciones vinculadas al desarrollo económico y productivo.

La UTN destacó el aporte de Carlos Venier, de CAME, y del presidente de CACIT, Pablo Senestrari, por su participación en la organización e impulso del encuentro.

También formó parte de la actividad el Municipio de Tigre, representado por el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, y la directora general de Instituciones y Responsabilidad Social, Sofía Toscanini.

El desafío de transformar contactos en negocios

Más allá de los números alcanzados durante la jornada, desde la organización señalaron que el verdadero impacto comenzará a medirse en los próximos meses, a partir del seguimiento de los contactos generados entre las empresas participantes.

Las 1.624 entrevistas comerciales realizadas representan potenciales acuerdos, alianzas estratégicas, proyectos de capacitación y oportunidades de crecimiento para las organizaciones involucradas.

Desde la UTN Pacheco reafirmaron además su compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la vinculación entre el ámbito académico y el sector productivo, promoviendo espacios donde las empresas puedan acceder a conocimiento, innovación y herramientas para su desarrollo.