Julio Zamora presentó en la UCA la experiencia de Tigre en seguridad y desarrollo local

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de una actividad académica en la Universidad Católica Argentina, donde detalló el funcionamiento del Sistema de Protección Ciudadana y las herramientas tecnológicas implementadas para prevenir el delito.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de una charla del Programa Ejecutivo en gestión, liderazgo y desarrollo local de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde presentó la experiencia del municipio en materia de seguridad, prevención del delito e incorporación de tecnología aplicada a la protección ciudadana.

Durante la actividad, el jefe comunal expuso los principales avances desarrollados por el Municipio a través del Sistema de Protección Ciudadana, considerado uno de los ejes centrales de la gestión local para fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas.

"Agradezco la invitación para poder participar y contar un poco la manera en la que trabajamos en Tigre en materia de seguridad y desarrollo. Consideramos que a lo largo de estos años hemos consolidado nuestro Sistema de Protección Ciudadana como uno de los más importantes en la Provincia", expresó Zamora tras la exposición realizada en la casa de estudios.

El encuentro se desarrolló durante la tarde y contó con la participación de estudiantes de la UCA. También estuvo presente el intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar.

Zamora estuvo acompañado por el secretario de Protección Ciudadana del Municipio, Jorge Fernández, con quien compartió detalles sobre las políticas de planificación, la cercanía con la comunidad y las inversiones realizadas para fortalecer la prevención y el combate del delito.

Durante la charla también se destacó la articulación entre el Municipio y distintas fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Prefectura Naval Argentina, como parte de una estrategia coordinada para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Un sistema apoyado en tecnología y prevención

A lo largo de los años, el Municipio de Tigre consolidó un esquema integral de seguridad basado en la incorporación de tecnología, monitoreo permanente y herramientas de prevención destinadas a brindar respuestas más rápidas y eficaces a la comunidad.

Entre los recursos que integran el sistema se encuentran las más de 2.200 cámaras de seguridad distribuidas en todo el distrito, los Tótems de Seguridad Inteligentes (TSI), una flota de más de 140 móviles que recorren las calles, el sistema BUS.CA.DO.R de lectura de patentes, la aplicación Alerta Tigre Global, el Laboratorio de Imágenes Criminológicas y las oficinas de CiberCOT, entre otras iniciativas.

Según se destacó durante la exposición, estas herramientas forman parte de una política sostenida de inversión en seguridad que permitió fortalecer la capacidad de prevención y vigilancia en todo el partido.