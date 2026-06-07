Prestadores de PAMI inician un paro de 72 horas para reclamar una actualización de honorarios

La medida comenzará este lunes 8 de junio y fue convocada para exigir una actualización de los honorarios profesionales. Los prestadores sostienen que los valores actuales dificultan el sostenimiento de la atención.

Los médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con afiliados de PAMI iniciarán este lunes 8 de junio un paro nacional de 72 horas para reclamar una actualización urgente de los honorarios que perciben por sus prestaciones profesionales.

La medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por una recomposición de los aranceles y, según sostienen los prestadores, garantizar la continuidad y la calidad de la atención brindada a jubilados y pensionados en todo el país.

Bajo las consignas “Honorarios justos = atención de calidad” y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, los profesionales reclaman una actualización de los valores que cobran por las consultas y prestaciones médicas y odontológicas.

Los prestadores consideran que los honorarios actuales dificultan el sostenimiento de los servicios y advierten sobre la necesidad de una mejora en las condiciones de trabajo para asegurar una atención adecuada a los afiliados.

Hasta el momento, los principales gremios del sector no se pronunciaron públicamente sobre la medida de fuerza.

Mientras se desarrolla el paro, los profesionales aguardan una respuesta que permita abrir una instancia de negociación y avanzar hacia una solución del conflicto.