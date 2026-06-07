Más de 100 estudiantes de la UNDelta participaron de una capacitación en RCP y primeros auxilios

La actividad fue impulsada por el Centro de Estudiantes “La Delta” y permitió que alumnos de todas las carreras accedieran a conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar, uso de DEA y atención inicial ante emergencias.

Más de 100 estudiantes de la Universidad Nacional del Delta (UNDelta) participaron este sábado de la primera capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios organizada para toda la comunidad estudiantil de la casa de estudios.

La actividad fue impulsada por el Centro de Estudiantes "La Delta", que promovió la iniciativa a partir de una demanda surgida dentro de la propia comunidad universitaria. La convocatoria reunió a alumnos de distintas carreras interesados en adquirir herramientas para actuar ante situaciones de emergencia médica.

La jornada marcó un hecho inédito para la universidad, ya que por primera vez estudiantes de todas las carreras pudieron acceder a una formación específica en técnicas básicas de intervención ante emergencias.

Entre los principales impulsores de la propuesta se encuentran estudiantes de las Tecnicaturas Universitarias en Emergencias Médicas y Desastres y en Emergencias Sanitarias, quienes promovieron la necesidad de generar este tipo de espacios de capacitación dentro de la institución.

La capacitación estuvo a cargo de CEPA Tigre y abordó contenidos vinculados a las maniobras de RCP, la utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y los procedimientos básicos de primeros auxilios para responder ante distintas situaciones de emergencia.

La iniciativa permitió que los participantes incorporaran conocimientos prácticos orientados a la atención inicial de personas que atraviesan una situación crítica, fortaleciendo herramientas que pueden resultar fundamentales tanto dentro como fuera del ámbito universitario.

Con esta primera experiencia, la UNDelta y el Centro de Estudiantes "La Delta" reafirmaron su compromiso con una formación integral de los estudiantes, incorporando propuestas que complementan los contenidos académicos y brindan conocimientos aplicables a la vida cotidiana.