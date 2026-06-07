Más de 300 estudiantes de Tigre debatieron propuestas para mejorar las escuelas secundarias

La convocatoria reunió a jóvenes de más de 40 escuelas secundarias del distrito en una jornada de participación donde se discutieron propuestas vinculadas a infraestructura, actividades educativas y espacios para estudiantes.

Más de 300 estudiantes de escuelas secundarias de Tigre participaron este sábado de una jornada de debate y participación realizada en los jardines del Concejo Deliberante, donde compartieron propuestas e iniciativas destinadas a mejorar la experiencia educativa en el distrito.

La actividad fue organizada por la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre (FES) junto al concejal Sebastián Rovira y reunió a jóvenes de más de 40 instituciones educativas de distintas localidades del partido.

Durante el encuentro se desarrollaron mesas de trabajo en las que los estudiantes intercambiaron ideas sobre diferentes aspectos de la vida escolar. Entre los temas abordados estuvieron la infraestructura de los establecimientos, los espacios de participación estudiantil, las actividades educativas, las oportunidades para los jóvenes y otros desafíos que atraviesan las escuelas secundarias.

La convocatoria superó las expectativas de los organizadores, que recibieron inscripciones de estudiantes de todo el distrito.

"Nos sorprendió muchísimo la participación. Empezamos a recibir mensajes de estudiantes de todas las localidades con ganas de sumarse, aportar ideas y ser parte. Eso demuestra que hay una enorme vocación por participar cuando se generan espacios para hacerlo", expresó Rovira.

Finalizada la asamblea, los estudiantes ingresaron al recinto del Concejo Deliberante de Tigre, donde conocieron el funcionamiento del cuerpo legislativo local. Allí, el concejal explicó cómo se elaboran los proyectos, de qué manera se desarrollan las sesiones y cuáles son las tareas que llevan adelante los ediles.

"Muchas veces se habla de los jóvenes sin darles protagonismo. Para nosotros era importante que pudieran encontrarse, debatir, presentar ideas y también conocer cómo funcionan las instituciones de su ciudad. La participación no se declama, se construye generando estos espacios", señaló.

Las conclusiones de cada mesa fueron recopiladas para avanzar en futuras iniciativas vinculadas a la educación secundaria del distrito.

Uno de los principales resultados de la jornada fue la recopilación de propuestas surgidas de las distintas mesas de debate. Al cierre del encuentro, Sebastián Rovira se comprometió a transformar esas iniciativas en proyectos concretos y a impulsar desde el Concejo Deliberante de Tigre aquellas propuestas que contribuyan a mejorar la realidad de los estudiantes del distrito.

La actividad fue organizada junto a la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre (FES), una organización que viene creciendo año tras año y que actualmente reúne a centros de estudiantes de escuelas de todo el distrito. Su objetivo es promover la participación juvenil, el intercambio de experiencias y el compromiso de los jóvenes con su comunidad.