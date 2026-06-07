La despedida del Indio Solari desborda Villa Domínico y podría acercarse al millón de asistentes

La organización informó que el homenaje continuará abierto hasta que todos los seguidores puedan ingresar. Mientras las filas siguen creciendo en Villa Domínico, se analiza extender la despedida por la magnitud de la convocatoria.

La despedida de Carlos “Indio” Solari continúa este domingo con una convocatoria que no deja de crecer en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, donde la organización estimó que la concurrencia podría acercarse al millón de personas. Ante la magnitud del homenaje, los organizadores confirmaron que el velorio permanecerá abierto “hasta que entren todos”.

Según se informó por altoparlantes en el predio, el flujo de seguidores se mantiene constante desde las primeras horas del día y continúa avanzando durante la tarde y la noche.

Fuentes cercanas al entorno del músico señalaron además que la despedida podría extenderse más allá de lo previsto debido a la enorme cantidad de personas que aguardan para ingresar a la capilla ardiente.

De acuerdo con los datos difundidos por la organización, actualmente pasan por el lugar alrededor de 15.000 personas por hora, una cifra que refleja la dimensión que alcanzó el homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Un homenaje que no se detiene

Mientras las filas continúan ocupando varias cuadras alrededor del predio, desde el operativo de seguridad solicitaron a los asistentes que, en lo posible, no dejen más objetos en el sector donde descansan los restos del artista.

Según explicaron, el espacio destinado a flores, banderas, camisetas y recuerdos enviados por los fanáticos se encuentra prácticamente colmado.

La posibilidad de extender la despedida durante otra jornada comenzó a circular entre los organizadores debido al constante arribo de seguidores que buscan darle el último adiós al músico fallecido el viernes a los 77 años.

El mensaje de la familia

Frente a la masiva respuesta popular, la familia de Solari difundió un nuevo mensaje de agradecimiento dirigido a los seguidores que participan del homenaje.

Además de valorar las muestras de afecto recibidas, pidieron continuar la despedida de manera pacífica y transmitieron tranquilidad a quienes todavía esperan ingresar.

"La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno", expresaron allegados al músico en un comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

La familia también recordó que habrá lugar para todos aquellos que quieran despedirse y reiteró el pedido de mantener el clima de respeto que caracteriza la jornada.

Kicillof sigue de cerca el operativo

En paralelo, el gobernador Axel Kicillof aseguró que la Provincia trabaja para garantizar que la despedida se desarrolle de manera ordenada y destacó el comportamiento de los miles de asistentes.

El mandatario bonaerense sigue de cerca el operativo desplegado en conjunto con el municipio y expresó públicamente su conmoción por la muerte del artista.

Durante una entrevista con C5N, además, se definió como “un ricotero más” y destacó la huella cultural que dejó Solari en varias generaciones de argentinos.