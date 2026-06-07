Alerta por lluvias en el AMBA: prevén hasta 70 milímetros de agua y posibles anegamientos desde esta noche

Las lluvias volverán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes, cuando podrían registrarse acumulados de entre 30 y 70 milímetros en pocas horas. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y advirtió sobre la posibilidad de anegamientos temporarios en distintos sectores.
Según las previsiones meteorológicas, las precipitaciones comenzarán a desarrollarse durante las próximas horas y afectarán tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a distintos municipios del conurbano bonaerense. Los especialistas anticipan lluvias persistentes, con momentos de mayor intensidad y la posibilidad de importantes acumulados en períodos cortos.
El organismo nacional indicó que las áreas alcanzadas por la alerta podrían recibir entre 30 y 70 milímetros de lluvia acumulada, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.
Además de las precipitaciones, el fenómeno podría generar complicaciones temporarias para la circulación vehicular y anegamientos en calles, especialmente en zonas con drenaje deficiente.
Cuándo llegarían las lluvias al AMBA
De acuerdo con los pronósticos, las condiciones de inestabilidad comenzarán a intensificarse durante la noche de este domingo y se extenderán durante varias horas de la madrugada del lunes 8 de junio.
La alerta amarilla emitida por el SMN advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en actividades cotidianas y dificultades temporarias para el tránsito.
Qué recomienda el SMN ante la alerta
- Evitar salir durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones.
- No sacar la basura para impedir la obstrucción de desagües y sumideros.
- Limpiar canaletas, rejillas y sistemas de drenaje.
- Mantenerse alejado de zonas inundables o propensas a anegamientos.
- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
Los meteorólogos también recomendaron seguir las actualizaciones oficiales del SMN, ya que la intensidad de las lluvias y las áreas afectadas podrían modificarse con el correr de las horas.
Asimismo, se aconseja a conductores y peatones extremar las precauciones durante los desplazamientos nocturnos y evitar circular por calles anegadas.