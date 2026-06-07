Alerta por lluvias en el AMBA: prevén hasta 70 milímetros de agua y posibles anegamientos desde esta noche

Las precipitaciones comenzarían durante la noche de este domingo y se intensificarían en la madrugada del lunes. El Servicio Meteorológico Nacional estimó acumulados de entre 30 y 70 milímetros y recomendó tomar precauciones ante posibles anegamientos.

Las lluvias volverán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes, cuando podrían registrarse acumulados de entre 30 y 70 milímetros en pocas horas. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y advirtió sobre la posibilidad de anegamientos temporarios en distintos sectores.

Según las previsiones meteorológicas, las precipitaciones comenzarán a desarrollarse durante las próximas horas y afectarán tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a distintos municipios del conurbano bonaerense. Los especialistas anticipan lluvias persistentes, con momentos de mayor intensidad y la posibilidad de importantes acumulados en períodos cortos.

El organismo nacional indicó que las áreas alcanzadas por la alerta podrían recibir entre 30 y 70 milímetros de lluvia acumulada, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Además de las precipitaciones, el fenómeno podría generar complicaciones temporarias para la circulación vehicular y anegamientos en calles, especialmente en zonas con drenaje deficiente.

Cuándo llegarían las lluvias al AMBA

De acuerdo con los pronósticos, las condiciones de inestabilidad comenzarán a intensificarse durante la noche de este domingo y se extenderán durante varias horas de la madrugada del lunes 8 de junio.

La alerta amarilla emitida por el SMN advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en actividades cotidianas y dificultades temporarias para el tránsito.

Qué recomienda el SMN ante la alerta



Evitar salir durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones.



No sacar la basura para impedir la obstrucción de desagües y sumideros.



Limpiar canaletas, rejillas y sistemas de drenaje.



Mantenerse alejado de zonas inundables o propensas a anegamientos.



Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.



Los meteorólogos también recomendaron seguir las actualizaciones oficiales del SMN, ya que la intensidad de las lluvias y las áreas afectadas podrían modificarse con el correr de las horas.

Asimismo, se aconseja a conductores y peatones extremar las precauciones durante los desplazamientos nocturnos y evitar circular por calles anegadas.