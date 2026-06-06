Mariel Fernández recorrió San Fernando, se reunió con Andreotti y profundizó su agenda bonaerense

La intendenta de Moreno mantuvo reuniones con Juan Andreotti, trabajadores de una cooperativa, jóvenes y referentes comunitarios. Durante la visita planteó la necesidad de construir una propuesta política para la provincia y cuestionó las políticas del Gobierno nacional.

Mariel Fernández visitó San Fernando como parte de la recorrida que realiza por distintos municipios bonaerenses para dialogar con dirigentes, organizaciones y sectores productivos. Durante la jornada se reunió con el intendente Juan Andreotti, recorrió una cooperativa de trabajo y mantuvo encuentros con jóvenes y referentes comunitarios.

La actividad comenzó en el Palacio Municipal, donde Fernández y Andreotti compartieron una reunión en la que intercambiaron experiencias de gestión local y analizaron políticas públicas desarrolladas en ambos distritos para acompañar a sus comunidades.

Según se informó, también conversaron sobre la situación política provincial y nacional, los desafíos que enfrenta el peronismo y la construcción de una propuesta desde el Espacio Reconquista. Del encuentro participaron además el secretario de Gobierno de San Fernando, Ignacio Pérez, y la directora de la Fundación Impulso y Encuentro, Romina Selzer.

Posteriormente, la jefa comunal de Moreno visitó la cooperativa Construyendo Nuestro Camino (Co. Nu. Ca.), dedicada a la fabricación de muebles y trabajos de herrería. Allí dialogó con trabajadoras y trabajadores sobre la actividad que desarrollan y la realidad del sector productivo.

La recorrida continuó en la Fundación Impulso y Encuentro, donde mantuvo un intercambio con las educadoras de la ludoteca y compartió un encuentro con jóvenes que participan de las distintas propuestas de la institución.

Durante la visita conversó sobre las actividades educativas, recreativas y de acompañamiento que se brindan a niñas, niños y jóvenes, y destacó la importancia de contar con espacios destinados a la contención, la participación y el desarrollo comunitario.

Más tarde, Fernández se reunió con vecinas y vecinos vinculados a la educación, la economía popular y organizaciones comunitarias, quienes plantearon inquietudes, problemáticas y propuestas relacionadas con la realidad de sus sectores.

En ese contexto, la intendenta de Moreno sostuvo: “Vivimos una situación terrible y todo tiende a empeorar. El Gobierno nacional está trabajando para el 1% de la población más rica y tenemos una crisis política de representación muy grande que atraviesa a todos los sectores”.

Además, afirmó: “Como dirigenta del peronismo me siento responsable de esta situación y quiero actuar. Lo hago recorriendo, escuchando distintos sectores y construyendo una propuesta para la provincia que también ayude a la elección nacional”.

Finalmente, remarcó: “La política tiene que ser para cuidar la casa común y a los habitantes de nuestra patria”.

La visita a San Fernando se enmarca en la serie de recorridas que Fernández realiza por la Provincia de Buenos Aires, donde ya mantuvo encuentros en Esteban Echeverría, San Vicente, Ezeiza, Cañuelas, Pergamino, Tres de Febrero y Lomas de Zamora, con el objetivo de conocer las distintas realidades de los municipios bonaerenses.