Don Torcuato tendrá un Teatro Municipal para 250 espectadores y la obra entra en su etapa final

El espacio cultural se encuentra en la última etapa de construcción. Tendrá 1.200 metros cuadrados, capacidad para 250 espectadores y busca ampliar la oferta artística y educativa en la localidad.

Don Torcuato está próxima a incorporar un nuevo espacio cultural para la comunidad. El futuro Teatro Municipal, que se encuentra en la etapa final de construcción, tendrá capacidad para 250 espectadores y busca ampliar la oferta artística, cultural y educativa de la localidad.

Durante una recorrida por la obra, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, visitaron las instalaciones junto a destacados artistas nacionales para observar los avances del proyecto.

El nuevo establecimiento comprenderá una superficie de 1.200 metros cuadrados y contará con equipamiento de última tecnología, con el objetivo de brindar una experiencia integral a vecinos y vecinas una vez que abra sus puertas.

"Es importante seguir invirtiendo en cultura y ese es el horizonte que tenemos en Tigre. Recorrimos el espacio junto a destacados artistas del ambiente, quienes se vieron sorprendidos por el ambicioso proyecto que estamos ejecutando. Desde el Municipio se lleva adelante una gran propuesta en esta área", expresó Julio Zamora.

La actividad se desarrolló al mediodía y permitió que los artistas invitados conocieran en detalle las características del futuro teatro, así como los avances registrados en la etapa final de la obra.

Entre las voces que participaron de la visita estuvo la conductora y artista Costa, quien destacó el impacto que tendrá el espacio para la comunidad local.

"Es un lugar que queda para siempre, la comunidad de Don Torcuato pasa a tener su sala. El teatro tiene que estar cerca de la gente, ser popular. La zona se va a llenar de espacios comerciales y los vecinos y vecinas van a poder venir a estudiar acá", afirmó.

Una vez inaugurado, el Teatro Municipal de Don Torcuato permitirá albergar a 250 espectadores y se incorporará a la infraestructura cultural del distrito, ampliando las posibilidades de acceso a propuestas artísticas para los vecinos de la ciudad.