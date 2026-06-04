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San Isidro

San Isidro habilitó Juan B. Lasalle y avanza la obra del Aliviador Alto Perú

San Isidro habilitó Juan B. Lasalle y avanza la obra del Aliviador Alto Perú
La habilitación de Juan B. Lasalle a la altura de Treinta y Tres Orientales marca un nuevo avance de la obra hidráulica más importante de San Isidro. El Municipio también prevé reabrir próximamente el paso bajo las vías del Tren de la Costa y continúa con trabajos de pavimentación y reparación de veredas.

La obra del Aliviador Alto Perú continúa avanzando en San Isidro y sumó un nuevo hito con la habilitación de la traza de Juan B. Lasalle a la altura de Treinta y Tres Orientales, luego de finalizar la incorporación de conductos subterráneos vinculados al proyecto hidráulico.


Desde el Municipio informaron que, si las condiciones climáticas lo permiten, a mediados de este mes también se reabrirá el paso a nivel de Treinta y Tres Orientales, que permaneció cerrado para permitir la instalación del conducto del aliviador por debajo de las vías del Tren de la Costa. Con estos trabajos, la megaobra ingresa en su etapa final.


En paralelo, el Municipio mantiene en ejecución el Plan de Reparación de Calles y Veredas, con intervenciones en distintos puntos del distrito.


Hace dos semanas, el intendente Ramón Lanús recorrió los trabajos de reconstrucción de losas de hormigón sobre la calle 3 de Febrero, entre Juan Clark y Jorge Newbery, en la localidad de San Isidro.


Durante la visita, el jefe comunal afirmó: “Seguimos trabajando en mejorar la vida de los sanisidrenses, ya sea en pavimentación, bacheo y arreglo de veredas para optimizar la circulación vehicular y poner en valor el espacio público. O con el plan integral de revalorización de plazas y parques, la recuperación de la costa ribereña y el desarrollo de nuevos parques en distintas localidades. Tenemos objetivos y queremos cumplirlos”.


A través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, el Municipio también avanza con la construcción de nuevos senderos asfaltados y un sector de fresado vehicular en el Parque Público del Golf de Villa Adelina.


Además, continúan las tareas de reparación de veredas en distintos sectores de Martínez, Boulogne y el casco histórico de San Isidro, como parte de las obras de mantenimiento y puesta en valor del espacio público.

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