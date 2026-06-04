Tortuguitas: dos detenidos con marihuana durante un control policial

El procedimiento se realizó durante un operativo de interceptación vehicular en la intersección de Arturo Illia y Buenos Aires. La droga fue secuestrada y los involucrados quedaron a disposición de la Justicia.

Dos personas fueron aprehendidas en la ciudad de Tortuguitas luego de que efectivos policiales encontraran envoltorios con marihuana entre sus pertenencias durante un operativo de interceptación vehicular.

El procedimiento se llevó adelante en la intersección de las calles Arturo Illia y Buenos Aires, en el marco de los controles preventivos que se realizan de manera habitual en el distrito de Malvinas Argentinas.

Según se informó, los efectivos identificaron a dos individuos y, durante la requisa, constataron que ambos llevaban envoltorios con una sustancia vegetal compatible con marihuana.

Tras las verificaciones correspondientes, los elementos fueron secuestrados y los involucrados trasladados a la dependencia policial con jurisdicción en la zona.

Posteriormente se realizaron las actuaciones de rigor con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente, en una causa por presunta infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento formó parte de los operativos de prevención y control que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de Malvinas Argentinas.

De acuerdo con lo informado, estas acciones buscan reforzar las tareas de seguridad, prevenir actividades ilícitas y fortalecer la presencia policial en la vía pública.