San Martín: desbarataron una banda narco y secuestraron más de cuatro kilos de cocaína

La Policía Federal realizó seis allanamientos en Loma Hermosa y desarticuló una organización investigada por comercialización de drogas. Hubo cinco detenidos y se incautaron cocaína, marihuana, armas y dinero en efectivo.

Cinco hombres fueron detenidos y más de cuatro kilos de cocaína fueron secuestrados durante una serie de allanamientos realizados en el partido bonaerense de San Martín, donde efectivos de la Policía Federal Argentina desbarataron una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en la localidad de Loma Hermosa.

El procedimiento, denominado “Green and White”, fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y llevado adelante por agentes de la División Operaciones Área Metropolitana Norte de la fuerza federal. En total se realizaron seis allanamientos en distintos domicilios donde los investigadores habían detectado puntos utilizados para el acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes.

La investigación se inició en diciembre de 2025 a partir de un oficio judicial emitido por la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del fiscal Raúl Martínez, ante la presunta comercialización de drogas en la vía pública dentro de un barrio de Loma Hermosa.

Una investigación que identificó seis inmuebles utilizados por la organización

A partir de tareas de inteligencia, los efectivos federales corroboraron las sospechas iniciales e identificaron a varios hombres vinculados con la venta de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo.

Según la investigación, la organización utilizaba seis inmuebles ubicados sobre las calles España, Mar del Plata, Ombú y El Clavel para almacenar, fraccionar y distribuir las sustancias.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del juez Jason Castellano, ordenó los allanamientos que permitieron avanzar sobre los domicilios investigados.

Drogas, armas y dinero secuestrado

Durante los procedimientos fueron detenidos cinco hombres mayores de edad, todos de nacionalidad argentina, señalados como integrantes de la estructura criminal.

Además, los agentes secuestraron miles de dosis de cocaína con un peso total superior a los cuatro kilos y alrededor de un kilo y medio de marihuana envuelta en nylon de distintos colores.

También fueron incautadas dos armas de fuego calibre 9 milímetros, cargadores, municiones, equipos de comunicación, termoselladoras, chalecos, elementos e indumentaria policial, hojas con anotaciones, documentación de interés para la causa, dos máquinas para contar billetes y 531.600 pesos en efectivo.

Los detenidos y todo el material decomisado quedaron a disposición de la Justicia en una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas N° 23.737.