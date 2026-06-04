Tigre: Mercado Libre inauguró un centro logístico en Don Torcuato que generará 200 empleos directos

En Don Torcuato, el intendente Julio Zamora recorrió el nuevo centro logístico de última milla de Mercado Libre Argentina, operado junto a Loginter, que ya está en funcionamiento, procesa hasta 60 mil paquetes diarios y refuerza la red de distribución regional con impacto en el empleo local.

El municipio de Tigre sumó un nuevo nodo estratégico en su estructura logística con la puesta en funcionamiento del centro de última milla de Mercado Libre Argentina, ubicado en Don Torcuato y operado en conjunto con la empresa Loginter.

El espacio, de 11.000 metros cuadrados, fue recorrido por el intendente Julio Zamora, quien destacó el impacto económico de la inversión en el distrito y su aporte a la generación de empleo.

En ese marco, el jefe comunal sostuvo que la iniciativa “genera empleo genuino y a su vez contribuye en la rueda económica local”, al poner en valor el efecto multiplicador de la actividad logística en la economía regional.

Durante la visita, Zamora agregó: “Esta apuesta habla de inversión en nuestra comunidad y un Gobierno local que siempre abre los brazos a este tipo de emprendimientos. El proceso de habilitación de este lugar fue acompañado por el Municipio. También, es importante valorar el esfuerzo de Loginter, quien es la empresa que apuesta económicamente aquí”.

El recorrido se realizó junto al vicepresidente de Commerce y country manager de Mercado Libre Argentina, Adrián Ecker, con quien el intendente mantuvo una reunión para interiorizarse sobre el funcionamiento del centro y los motivos de la inversión en el distrito.

Desde la compañía explicaron que el nuevo espacio forma parte del plan de expansión logística a nivel nacional. Ecker señaló: “La inauguración de este centro forma parte del plan de expansión logística que estamos desarrollando en todo el país para seguir mejorando la experiencia de quienes compran y venden en Mercado Libre. Estas inversiones nos permiten ampliar nuestra capacidad operativa, acelerar los tiempos de entrega y generar nuevas oportunidades de empleo”.

El centro logístico comenzó a operar en abril de este año y tiene capacidad para procesar hasta 60.000 paquetes diarios, lo que representa alrededor de 1,5 millones mensuales.

Según las proyecciones, la operatoria conjunta de Mercado Libre y Loginter permitirá la creación de aproximadamente 200 puestos de trabajo directos para vecinos y vecinas de Tigre, además de impactar en la red de unos 700 transportistas vinculados a la distribución en la zona.

Se trata del segundo centro de distribución de la compañía en el partido de Tigre, sumándose al ya instalado en General Pacheco. Desde Don Torcuato se abastece no solo al distrito, sino también a municipios como San Fernando, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Isidro.