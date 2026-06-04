Trenes Argentinos renovó los valores de los pasajes en servicios de larga distancia hacia Buenos Aires, Santa Fe y el interior

La empresa Trenes Argentinos oficializó una actualización en los valores de sus servicios de larga distancia, que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos destinos del interior de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
La medida impacta en los corredores más utilizados por pasajeros frecuentes y turistas, como Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado, con tarifas que ya rigen desde junio de 2026 y pueden variar según la disponibilidad al momento de la compra.
En paralelo a la actualización de precios, la empresa mantuvo los esquemas de beneficios para distintos grupos de usuarios, entre ellos jubilados, menores y personas con discapacidad.
Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata
El servicio que une Plaza Constitución con Mar del Plata presenta los siguientes valores:
- Primera: $32.000
- Pullman: $38.400
- Mascotas (Primera M): $77.500
Tarifas entre Buenos Aires y Rosario
Para el trayecto Retiro – Rosario Norte, los valores de referencia quedan establecidos en:
- Primera: entre $11.700 y $13.000
- Pullman: entre $14.000 y $16.800
- Mascotas (Primera M): entre $25.740 y $28.600
Nuevos valores hacia Junín
El tren que conecta Retiro con Junín actualizó su esquema tarifario:
Tarifa T1
- Primera: $13.200
- Pullman: $15.900
- Mascotas: $29.000
Tarifa T2
- Primera: $11.000
- Pullman: $13.200
- Mascotas: $24.200
Cuánto cuesta viajar a Bragado
El servicio desde Once hacia Bragado quedó establecido en:
- Primera: $7.500
- Pullman: $9.000
- Mascotas (Primera M): $16.500
Beneficios y descuentos vigentes
- Menores de 3 años viajan sin cargo si no ocupan asiento.
- Niños de 3 a 12 años abonan el 50% del pasaje.
- Jubilados y pensionados acceden a un 40% de descuento.
- Personas con discapacidad viajan sin costo junto a un acompañante, si el certificado lo indica.
Desde la empresa remarcaron además que los pasajes deben adquirirse de manera anticipada, ya que no se habilita venta a bordo en las formaciones.