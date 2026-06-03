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Tigre

El Municipio de Tigre realizó una jornada de vacunación en Troncos del Talar

El Municipio de Tigre realizó una jornada de vacunación en Troncos del Talar
En el Centro de Jubilados y Pensionados de Troncos del Talar, el Municipio de Tigre llevó adelante una jornada de vacunación destinada a adultos, en el marco de la campaña de inmunización territorial.


En Troncos del Talar, el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada en el marco de la campaña de vacunación territorial, destinada a adultos.


La actividad se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados de Troncos del Talar, sobre la calle Necochea, donde se aplicaron dosis de calendario obligatorio y antigripales.


Refuerzo de la campaña de inmunización


El objetivo de la iniciativa fue reforzar la prevención de enfermedades en la población adulta mediante la aplicación de vacunas incluidas en el calendario oficial.


Como parte de la estrategia sanitaria, el Municipio cuenta con el Vacunatorio Móvil, que recorre distintos puntos del distrito con profesionales de salud.


Los vecinos y vecinas tienen a disposición un total de 24 vacunatorios: 23 funcionan en los Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) y uno en el Hospital Materno Infantil.


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