ANSES continúa con los pagos de Becas Progresar tras las consultas por demoras en las acreditaciones

El organismo previsional informó que continuará el calendario de depósitos para beneficiarios aprobados en la convocatoria 2026. Los pagos se realizan de manera directa en las cuentas declaradas por los estudiantes.

Las consultas por demoras y fechas de acreditación de las Becas Progresar aumentaron durante los últimos días y ANSES confirmó que esta semana continuará el cronograma de pagos para beneficiarios del programa educativo.

Según informó el organismo, las nuevas acreditaciones alcanzan a estudiantes que ya fueron aprobados dentro de la convocatoria 2026 y mantienen activa la prestación correspondiente al actual ciclo lectivo.

Los depósitos se realizan directamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario y forman parte del calendario oficial que ANSES viene ejecutando durante mayo.

El programa incluye distintas líneas destinadas a estudiantes de nivel obligatorio, terciario, universitario, formación profesional y enfermería. En el caso de Progresar Obligatorio, la cobertura alcanza principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años, aunque algunas categorías contemplan excepciones en el límite de edad.

Cuánto cobran las Becas Progresar en mayo de 2026

Durante este mes, los montos vigentes continúan con el esquema habitual de pago parcial que aplica ANSES para el programa.



$35.000 brutos mensuales



$28.000 netos acreditados cada mes

acreditados cada mes

un 20% retenido que se libera posteriormente una vez acreditada la regularidad académica



Los valores finales pueden variar según la línea de beca y el nivel educativo de cada estudiante.

Cómo consultar si tengo fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar si tienen una acreditación asignada ingresando a la página oficial de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También se encuentra disponible la consulta del estado de la beca dentro de la plataforma Progresar.

En algunos casos, quienes perciben el beneficio por primera vez pueden recibir pagos acumulados de meses anteriores hasta completar la normalización del calendario de acreditaciones.

La inscripción a las Becas Progresar 2026 continúa abierta para distintas categorías del programa educativo. Entre los requisitos principales figuran acreditar regularidad escolar y contar con ingresos familiares inferiores a tres salarios mínimos.