Causa Adorni: la decisión de la Justicia sobre el polémico viaje en avión oficial

El juez Rafecas cerró la investigación al concluir que el viaje de Bettina Angeletti en un avión oficial no implicó gastos adicionales ni uso indebido de fondos públicos.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de fondos, tras determinar que el viaje de su esposa en un avión oficial no implicó gasto adicional ni uso indebido de recursos públicos.

La decisión se basó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, quien concluyó que no existió delito en el traslado de Bettina Angeletti durante una misión oficial a Estados Unidos.

La investigación se había iniciado el 11 de marzo tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien cuestionó la presencia de Angeletti en el vuelo presidencial rumbo a Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.

Según la resolución judicial, Angeletti viajó como invitada del Poder Ejecutivo y no formó parte formal de la comitiva. En ese sentido, Rafecas sostuvo que “no se requiere el dictado de acto administrativo alguno que autorizase su traslado en la aeronave presidencial” y que su presencia no generó erogación para el Estado.

El informe técnico del avión presidencial Boeing 757-200 ARG01 indicó que la aeronave tenía capacidad para 39 pasajeros, pero en el vuelo desde Buenos Aires a Miami viajaron solo 12 personas, mientras que en el tramo a Nueva York fueron 14, lo que reforzó la conclusión de que no hubo costo adicional.

La fiscalía también analizó los gastos de alojamiento y viáticos y determinó que no se registraron pagos a nombre de Angeletti ni consumos extra en tarjetas oficiales. Las estadías fueron abonadas por Adorni en habitaciones dobles sin cargos diferenciales.

En su resolución, Mangano señaló que “el uso cuestionado de la aeronave presidencial fue en el marco de una misión oficial debidamente autorizada” y que “no se detectó desvío del propósito original de los fondos públicos”.

Tras conocerse el fallo, Adorni publicó en redes sociales: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”. El presidente Javier Milei replicó el mensaje y agregó: “esto empieza a ponerse lindo”.

Pese al archivo de esta causa, el funcionario aún enfrenta otras investigaciones judiciales. El juez Ariel Lijo lleva adelante expedientes vinculados a un viaje familiar y a un presunto enriquecimiento ilícito, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.