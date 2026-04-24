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Espectáculos / San Isidro

Una obra sobre sueños y crisis llega a San Isidro: fechas, entradas y de qué trata

funciones teatrales con Ojalá lloviera en el Viejo Concejo
La comedia dramática se presenta en abril y mayo dentro del ciclo de artes escénicas con funciones los fines de semana.

La cartelera de teatro en San Isidro suma nuevas propuestas con la obra Ojalá lloviera, que se presenta en el marco del Ciclo de Artes Escénicas del Teatro del Viejo Concejo.


La programación, que se extiende hasta el 6 de junio, ofrece funciones los fines de semana con una selección de obras pensadas para distintos públicos.



En este contexto, Ojalá lloviera, una comedia dramática de Gustavo Lista, dirigida por Laurentino Blanco y protagonizada por Miguel Di Lemme y Victoria Mammoliti, tendrá funciones el viernes 24 y sábado 25 de abril, y el viernes 1 y sábado 2 de mayo, siempre a las 20:30.


La obra, destinada a mayores de 18 años, aborda la historia de dos hermanos que enfrentan la tensión entre los sueños y la realidad del trabajo precario, en un relato que combina humor y reflexión.


“El público está siguiendo con mucho entusiasmo esta nueva edición que pone en escena obras para todos los gustos e intereses, y que fueron seleccionadas a través de una convocatoria abierta, plural y transparente. Una iniciativa que nos permite acercar la cultura a nuestros vecinos y darle visibilidad al talento artístico local”, explicó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura del Municipio.


El valor de la entrada es de $14.000 como bono contribución, y puede adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma online del municipio o en la boletería del teatro desde una hora antes de cada función.


El ciclo, que comenzó el 14 de febrero, continúa consolidándose como una de las principales propuestas culturales del distrito, con una agenda activa para quienes buscan opciones teatrales los fines de semana.

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