Tigre reconoció a sus remeros y clubes en el Día Nacional del Remero

En el HCD, el Municipio distinguió a 13 clubes y a los deportistas más destacados en una jornada dedicada al remo, deporte insignia del distrito.

El Día Nacional del Remero en Tigre tuvo su reconocimiento oficial con un acto en el Honorable Concejo Deliberante, donde el Municipio distinguió a 13 clubes locales y a los deportistas más destacados, en una jornada que puso en valor al deporte insignia del distrito.

La actividad reunió a autoridades, instituciones del remo y atletas, en un homenaje que también alcanzó a dirigentes y referentes históricos de cada entidad.

Durante el encuentro participaron miembros de FACER, AARA y CRIT, junto a deportistas y sus familias. En ese marco, se llevó adelante la entrega de distinciones a los remeros más destacados de cada club.

“Nos tocó abrir las puertas del Concejo para reconocer a los remeros de Tigre y a los presidentes de los clubes que, día a día, dan todo por este deporte. Hacen el esfuerzo por dejar al remo argentino en las primeras filas del mundo. El intendente Julio Zamora siempre está a disposición de estas instituciones”, expresó el presidente del HCD, Miguel Escalante.

El acto comenzó con un agasajo y continuó con la premiación a los deportistas. Además, el Municipio entregó una placa a la Asociación Argentina de Remeros Aficionados por su 125° aniversario, una mención especial al Club de Regatas América por consagrarse campeón de regata travesía y al Buenos Aires Rowing Club por obtener el campeonato argentino.

El director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, señaló: “Estamos contentos de agasajar a los deportistas y reconocer a los remeros destacados de cada uno de los clubes, en una fecha importante como es el natalicio de Alberto Demiddi. Apoyamos y acompañamos como nos pide nuestro intendente Julio Zamora. Desde el Municipio estamos junto a ellos los 365 días del año”.

La fecha se celebra en honor a Alberto Demiddi, figura histórica del remo argentino, campeón mundial en 1970 y medallista olímpico. Tras su retiro, se desempeñó como entrenador en el Club Regatas La Marina de Tigre.

Desde las instituciones también valoraron el reconocimiento. “Fue muy lindo todo, nos entregaron un premio por el campeonato argentino. Esta es una fiesta del remo, que se hace todos los años y es muy buena. El Municipio siempre está”, afirmó Javier de la Vega, presidente del Buenos Aires Rowing Club.

Por su parte, el remero Santino Menin, integrante de la selección nacional y ganador del Olimpia de Plata, destacó: “Es una alegría tener un reconocimiento en cualquier momento y me pone contento. Es muy lindo e importante tener el respaldo del Municipio. Me premiaron como el mejor remero del 2025 en Tigre”.

El evento volvió a reflejar la importancia del remo en la identidad de Tigre, con un reconocimiento que abarcó tanto a los deportistas como a las instituciones que sostienen la actividad.