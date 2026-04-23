Asume la nueva conducción del PJ Tigre tras el aval de la Justicia

El dirigente Luis Samyn Duco encabezará la nueva conducción del Partido Justicialista de Tigre, tras el aval de la Cámara Electoral al proceso interno.

El PJ Tigre pondrá en funciones este jueves a sus nuevas autoridades, en un acto abierto que marca el inicio de una nueva etapa para el peronismo local, luego del aval de la Justicia electoral al proceso interno.

La asunción se realizará a las 19 horas, con Luis Samyn Duco al frente de la conducción como presidente del Partido Justicialista en el distrito.

El acto se desarrolla en un contexto clave: este mismo jueves, la Cámara Nacional Electoral rechazó el recurso extraordinario presentado contra la interna, lo que ratificó la validez de lo actuado y despejó el camino para la normalización partidaria.

Con este escenario, el PJ local inicia una etapa con una conducción definida como “amplia y representativa”, que busca integrar a los distintos sectores del peronismo del distrito.

Desde la organización señalaron que el objetivo es recuperar el rol del partido como ámbito de participación, debate y organización, en un contexto donde el peronismo enfrenta el desafío de reorganizarse y fortalecer su presencia territorial.

Además, destacaron la intención de volver a abrir el espacio a afiliados, militantes y vecinos, con una lógica de mayor participación y reconstrucción política.