Acassuso no pudo con Gimnasia y se despidió de la Copa Argentina

El equipo de la zona norte sostuvo el partido en la primera mitad, pero fue ampliamente superado en el segundo tiempo y no pudo evitar la eliminación.

Acassuso cayó 3-0 ante Gimnasia La Plata y quedó eliminado de la Copa Argentina, en un partido que se le escapó en el segundo tiempo tras una primera mitad en la que logró sostener el resultado.

El equipo de la zona compitió durante los primeros 45 minutos, pero no pudo contener la diferencia de jerarquía en el complemento y terminó cediendo ante un rival que fue ampliamente superior.

El encuentro se disputó en el estadio Ciudad de Caseros, donde Acassuso tuvo como figura al arquero César Atamañuk, clave para mantener el cero durante gran parte del primer tiempo.

De hecho, Gimnasia generó situaciones desde el inicio, como un remate de Ignacio Fernández que rozó el travesaño al minuto de juego. Más tarde, Pedro Silva Torrejón también exigió con un disparo bajo que fue controlado por el arquero.

Se quebró en el complemento

En el inicio del segundo tiempo, Acassuso tuvo una oportunidad clara en contra cuando Marcelo Torres eludió al arquero y definió, pero el remate dio en el poste.

Sin embargo, a los 7 minutos, llegó el golpe: Franco Torres abrió el marcador tras una jugada colectiva.

Tres minutos más tarde, Renzo Giampaoli amplió la ventaja tras un córner y una serie de rebotes, complicando definitivamente el panorama para el equipo de la zona.

Acassuso intentó sostenerse, pero el desgaste y la presión rival se hicieron sentir. Sobre el final, a los 40 minutos, Nicolás Barros Schelotto selló el 3-0 con un remate desde afuera del área.

Con este resultado, Acassuso quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina, tras haber competido durante gran parte del encuentro pero sin poder sostener el ritmo en el segundo tiempo.

Por su parte, Gimnasia avanzó a octavos, donde enfrentará al ganador de San Lorenzo y Deportivo Riestra.