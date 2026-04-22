“Se pagará”: Manaos pierde el juicio y deberá desembolsar una cifra millonaria en 5 días

La Suprema Corte de Mendoza rechazó el último recurso de la empresa y dejó firme una indemnización récord. Orlando Canido confirmó que deberán pagar en un plazo de cinco días.

Manaos deberá pagar más de $800 millones a un exempleado tras un fallo firme de la Justicia de Mendoza, en una de las indemnizaciones laborales más altas registradas. La empresa tiene un plazo de cinco días hábiles para cumplir con el depósito.

La decisión quedó sellada luego de que la Suprema Corte de Mendoza rechazara el último recurso presentado por Refres Now, la firma que comercializa la marca. Con esto, se agotaron todas las instancias de apelación.

La reacción del dueño de la empresa fue breve y contundente. “Se pagará”, respondió Orlando Canido, confirmando que la compañía asumirá el impacto económico de $807.676.293,72.

El fallo fue firmado por los jueces Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro, quienes consideraron improcedente el intento de llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación. Según el tribunal, se trata de una cuestión de hecho regida por el derecho común.

Cómo se originó el conflicto

El juicio comenzó tras la demanda de un exvendedor y distribuidor que trabajó en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. El trabajador denunció irregularidades laborales, incluyendo una registración tardía y maniobras que no reflejaban la relación real.

Además, reclamó descuentos ilegales y evasión previsional, lo que derivó en un reclamo por despido indirecto.

De $1.500 millones a $807 millones

En una primera instancia, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había fijado una indemnización cercana a los $1.500 millones. Sin embargo, la Corte provincial redujo el monto al modificar la tasa de interés aplicada.

El nuevo cálculo tomó como referencia tasas del Banco Nación y el perfil económico del demandante, lo que dejó el total en $807 millones a valores actualizados.

Aun así, los intereses siguen siendo determinantes: representan más de $584 millones del total.

La postura de Canido

Antes del fallo definitivo, Canido ya había cuestionado los criterios judiciales. “No sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”, había señalado.

También puso en duda la antigüedad del trabajador: “Había trabajado unos seis o siete años”, afirmó, y sugirió que el conflicto podría estar vinculado a cambios en la distribución territorial.

Críticas al sistema laboral

El empresario también apuntó contra el sistema. “Hoy un empleado trabaja un año, manda una carta documento y se considera despedido”, sostuvo, al cuestionar la litigiosidad laboral.

Para Canido, este tipo de fallos puede afectar la actividad productiva y generar costos que considera desproporcionados.

Qué pasa ahora

Con la sentencia firme, Manaos debe depositar el dinero en cinco días hábiles. En caso de demora, la suma seguirá creciendo por intereses diarios.

El caso cierra así un litigio de años con una resolución definitiva y una de las indemnizaciones más altas del ámbito laboral argentino.