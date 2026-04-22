Farmacéuticos cerraron paritaria y quedarán entre los mejores sueldos del país

El acuerdo del SAFYB fija subas escalonadas hasta junio y posiciona al sector entre los salarios profesionales más altos, con adicionales que elevan aún más los ingresos.

El salario de los farmacéuticos en Argentina tendrá una fuerte suba en el segundo trimestre de 2026: el sueldo básico inicial superará los $3,6 millones en junio, tras el acuerdo paritario firmado por el sector.

El entendimiento fue alcanzado por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) junto a las cámaras empresariales, en un contexto de presión inflacionaria donde el objetivo central es sostener el poder adquisitivo.

Según lo acordado, el salario básico inicial será de $3.444.000 en abril, superará los $3,5 millones en mayo y alcanzará los $3.624.000 en junio. A estos montos se suman adicionales de convenio que representan aproximadamente un 30% extra, elevando aún más el ingreso real.

El acuerdo fue firmado con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Cámara de la Actividad Bioquímica (CAFYB), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMYSRA).

Desde el gremio indicaron que el incremento alcanza a farmacéuticos y bioquímicos que se desempeñan como directores en farmacias, droguerías y laboratorios, consolidando uno de los pisos salariales más altos dentro del ámbito profesional.

En ese marco, el titular del sindicato, Marcelo Peretta, destacó el resultado de la negociación: “Negociamos siempre salarios por encima de la inflación, con buenos beneficios y adicionales, lo que nos ubica entre las mejores paritarias del país, incluso frente a sindicatos más grandes”.

El dirigente también remarcó que el SAFYB mantiene un esquema de negociación “firme pero no confrontativo”, contemplando tanto la situación de los trabajadores como la de los empleadores.

Además, puso en valor la gestión del sindicato y su obra social, con el objetivo de garantizar servicios y beneficios acordes a las demandas actuales del sector.