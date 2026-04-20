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Policiales / Vicente López

Desbaratan red de venta de drogas en el conurbano: 14 allanamientos en Vicente López, San Martín y Merlo

Operativo antidrogas en el conurbano bonaerense
Un amplio operativo de la Policía Federal Argentina permitió desarticular una red de venta de drogas que operaba en distintos puntos del conurbano bonaerense, con allanamientos simultáneos en 14 domicilios y el secuestro de estupefacientes, municiones y teléfonos celulares.

La Policía Federal Argentina realizó un amplio operativo con múltiples allanamientos en el conurbano bonaerense, donde desarticuló una red dedicada a la venta de estupefacientes al menudeo que operaba en Vicente López, San Martín y Merlo.



El procedimiento incluyó intervenciones simultáneas en distintos domicilios y dejó como saldo la detención de un hombre mayor de edad, además del secuestro de drogas, municiones y elementos vinculados a la causa.


El operativo fue ejecutado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, con intervención de la Secretaría N°4 dirigida por Fernando Pascarella. La investigación se había iniciado en mayo del año pasado, cuando la Justicia ordenó tareas de inteligencia a la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes para identificar puntos de venta de droga en la zona norte y oeste del conurbano.


A partir del análisis de datos, seguimientos y tareas de campo, los investigadores lograron identificar 14 domicilios ubicados en Mariano Acosta, Villa Ballester, Munro, José León Suárez y Villa Adelina, donde se acopiaban y comercializaban cocaína y marihuana. Con esas pruebas, el juzgado ordenó los allanamientos simultáneos. El resultado del operativo incluyó: - Detención de un hombre argentino, mayor de edad - Identificación de otras cuatro personas - Secuestro de más de 1,4 kilos de marihuana - Varias dosis de cocaína - Cargadores y municiones de armas de fuego - Una balanza de precisión - Diez teléfonos celulares - Documentación de interés para la causa


El detenido quedó a disposición de la Justicia federal imputado por infracción a la Ley 23.737, mientras que la investigación continúa para determinar el grado de participación de las personas identificadas y el alcance total de la organización.

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