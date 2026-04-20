Murió Luis Brandoni: el adiós a un ícono del teatro argentino

El reconocido actor Luis Brandoni falleció a los 86 años tras permanecer internado en el Sanatorio Güemes. La causa fue un hematoma subdural producto de una caída en su domicilio.

La muerte de Luis Brandoni fue confirmada este lunes y generó un fuerte impacto en el ámbito cultural argentino. El actor falleció a los 86 años luego de permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes, tras sufrir un accidente doméstico.

La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, quien expresó: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

En diálogo con distintos medios, el productor detalló que la evolución del actor había generado expectativas iniciales. “Hasta el miércoles respondía a algunos estímulos”, indicó. Sin embargo, en las últimas horas el cuadro se agravó: “Ya el miércoles, la cosa se fue complicando... hace 48 horas era lamentablemente previsible”, explicó.

Qué pasó en sus últimos días

Brandoni había sido internado de urgencia tras una caída en su domicilio ocurrida el 11 de abril. Si bien en un primer momento se esperaba una evolución favorable, su estado de salud se deterioró progresivamente.

La causa de la muerte fue un hematoma subdural, producto del golpe en la cabeza. Se trata de una acumulación de sangre que puede generar presión sobre el cerebro, especialmente en personas mayores, complicando la recuperación.

Esta situación se sumaba a antecedentes recientes: a fines de 2025, el actor había sufrido un episodio de presión arterial elevada que lo obligó a suspender funciones teatrales.

El deterioro obligó además a cancelar la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra, en la que se mantenía activo hasta el momento del accidente.

Cómo será su despedida

Sobre el último adiós, Rottemberg adelantó: “La idea es que sea mañana desde el mediodía en la Legislatura y el martes a la mañana en el Panteón de Actores”.

La despedida prevé un reconocimiento institucional acorde a la trayectoria de una de las figuras más influyentes de la escena nacional.

Una vida marcada por el teatro, el cine y la televisión

Nacido como Adalberto Luis Brandoni el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, construyó una carrera de más de seis décadas.

En cine participó en cerca de 60 películas, entre ellas La Patagonia rebelde, La tregua, Esperando la carroza, Darse cuenta, Cien veces no debo, El cuento de la comadreja y La odisea de los giles.

En televisión dejó personajes recordados en ciclos como Mi cuñado, junto a Ricardo Darín, Buscavidas, Durmiendo con mi jefe, El hombre de tu vida y Un gallo para Esculapio.

Su último trabajo destacado fue la serie Nada (2023), donde compartió escenas con Robert De Niro.

Sin embargo, fue en el teatro donde desarrolló su mayor compromiso artístico, con títulos como La fiaca, Made in Lanús, Parque Lezama y El pan de la locura, entre muchos otros.

Formación, vocación y primeros pasos

Su vocación surgió en la infancia. A los ocho años organizó una obra de títeres y poco después debutó en radio. Se formó en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, donde tuvo como maestros a Cunil Cabanellas, Osvaldo Bonet y Camilo Da Passano.

Su debut profesional fue en 1962 en el Teatro Coliseo, y poco después se integró a la Comedia Nacional bajo la dirección de Armando Discépolo, experiencia que consideró fundacional.

Militancia, exilio y compromiso político

Además de su carrera artística, Brandoni tuvo una activa participación gremial y política. Fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores, donde llegó a ser secretario general.

Durante la década del 70 recibió amenazas y debió exiliarse en México. En 1976 fue secuestrado y trasladado al centro clandestino Automotores Orletti, donde fue interrogado antes de ser liberado.

Su identificación con la Unión Cívica Radical lo llevó a desempeñarse como diputado nacional, candidato a distintos cargos y parlamentario del Mercosur.

Vida personal y afectos

En el plano personal, estuvo casado durante más de tres décadas con la actriz Martha Bianchi, con quien tuvo dos hijas. Luego formó pareja con Mónica López, y posteriormente con Saula Benavente.

Brandoni se definía como un hombre atravesado por el tango, el fútbol —era hincha de River Plate— y la amistad.

Repercusiones en el mundo de la cultura

Tras conocerse la noticia, distintas figuras expresaron su pesar. Desde la Asociación Argentina de Actores destacaron su trayectoria y compromiso.

Por su parte, Soledad Silveyra escribió: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”.