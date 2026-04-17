edición 8083 - visitas hoy 12145

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Copa Tigre 2026: el Municipio abrió la inscripción para clubes y escuelas del distrito

Copa Tigre 2026
El Municipio de Tigre lanzó la Copa Tigre 2026 y habilitó la inscripción para estudiantes secundarios de clubes y escuelas, con múltiples disciplinas deportivas.

El Municipio lanzó la Copa Tigre 2026 y abrió la inscripción para clubes y escuelas del distrito que deseen participar del certamen deportivo.


La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Deportes, convoca a vecinos y vecinas que cursen el nivel secundario y formen parte de instituciones educativas o deportivas de la ciudad.



Copa Tigre 2026: inscripción y requisitos


El torneo está destinado a jóvenes del nivel secundario que integren clubes e instituciones educativas de Tigre.


Para participar, deberán completar la inscripción enviando un correo electrónico a:
torneos@tigre.gob.ar


El plazo para anotarse estará vigente hasta el viernes 22 de mayo.


Disciplinas deportivas de la Copa Tigre


Deportes incluidos



  • Atletismo

  • Voleibol

  • Handball

  • Fútbol

  • Ajedrez


Las competencias se desarrollarán en jornadas organizadas según cada disciplina.


Un torneo que integra escuelas y clubes


La propuesta busca reunir a estudiantes de distintos puntos del distrito, promoviendo la participación deportiva y el encuentro entre instituciones locales.

Últimas Noticias

Amenazas en escuelas bonaerenses: Educación envió orientaciones para actuar ante pintadas y mensajes intimidatorios
Amenazas en escuelas bonaerenses: Educación envió orientaciones para actuar ante pintadas y mensajes intimidatorios
“Mañana tiroteo”: preocupación por denuncias masivas en colegios bonaerenses
“Mañana tiroteo”: preocupación por denuncias masivas en colegios bonaerenses
El Gobierno presentó un recurso para suspender el financiamiento universitario y evitar transferencias
El Gobierno presentó un recurso para suspender el financiamiento universitario y evitar transferencias
El Concejo Deliberante aprobó el convenio para recuperar la costa del río en San Isidro
El Concejo Deliberante aprobó el convenio para recuperar la costa del río en San Isidro
Julio Zamora recorrió las obras de las canchas de tenis en General Pacheco
Julio Zamora recorrió las obras de las canchas de tenis en General Pacheco
Juan Cervetto impulsa en Tigre un plan para la baja de tasas municipales
Juan Cervetto impulsa en Tigre un plan para la baja de tasas municipales