Copa Tigre 2026: el Municipio abrió la inscripción para clubes y escuelas del distrito

El Municipio lanzó la Copa Tigre 2026 y abrió la inscripción para clubes y escuelas del distrito que deseen participar del certamen deportivo.
La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Deportes, convoca a vecinos y vecinas que cursen el nivel secundario y formen parte de instituciones educativas o deportivas de la ciudad.
Copa Tigre 2026: inscripción y requisitos
El torneo está destinado a jóvenes del nivel secundario que integren clubes e instituciones educativas de Tigre.
Para participar, deberán completar la inscripción enviando un correo electrónico a:
torneos@tigre.gob.ar
El plazo para anotarse estará vigente hasta el viernes 22 de mayo.
Disciplinas deportivas de la Copa Tigre
Deportes incluidos
- Atletismo
- Voleibol
- Handball
- Fútbol
- Ajedrez
Las competencias se desarrollarán en jornadas organizadas según cada disciplina.
Un torneo que integra escuelas y clubes
La propuesta busca reunir a estudiantes de distintos puntos del distrito, promoviendo la participación deportiva y el encuentro entre instituciones locales.