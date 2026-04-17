Copa Tigre 2026: el Municipio abrió la inscripción para clubes y escuelas del distrito

El Municipio de Tigre lanzó la Copa Tigre 2026 y habilitó la inscripción para estudiantes secundarios de clubes y escuelas, con múltiples disciplinas deportivas.

El Municipio lanzó la Copa Tigre 2026 y abrió la inscripción para clubes y escuelas del distrito que deseen participar del certamen deportivo.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Deportes, convoca a vecinos y vecinas que cursen el nivel secundario y formen parte de instituciones educativas o deportivas de la ciudad.

Copa Tigre 2026: inscripción y requisitos

El torneo está destinado a jóvenes del nivel secundario que integren clubes e instituciones educativas de Tigre.

Para participar, deberán completar la inscripción enviando un correo electrónico a:

torneos@tigre.gob.ar

El plazo para anotarse estará vigente hasta el viernes 22 de mayo.

Disciplinas deportivas de la Copa Tigre

Deportes incluidos



Atletismo



Voleibol



Handball



Fútbol



Ajedrez



Las competencias se desarrollarán en jornadas organizadas según cada disciplina.

Un torneo que integra escuelas y clubes

La propuesta busca reunir a estudiantes de distintos puntos del distrito, promoviendo la participación deportiva y el encuentro entre instituciones locales.