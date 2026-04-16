Julio Zamora recorrió las obras de las canchas de tenis en General Pacheco

El Municipio de Tigre avanza con la construcción de nuevas canchas de tenis y la renovación del predio en General Pacheco para ampliar la oferta deportiva local.

El intendente Julio Zamora supervisó el avance de las nuevas canchas de tenis en Tigre, en el Polideportivo de General Pacheco, donde el Municipio ejecuta obras de renovación y ampliación para fortalecer la actividad deportiva local.

En el predio ubicado en el barrio Las Tunas, el Gobierno comunal lleva adelante la renovación integral del espacio existente y la construcción de dos nuevas canchas destinadas a la escuela municipal de tenis.

Obras deportivas en Tigre: ampliación del tenis en General Pacheco

El Municipio de Tigre continúa con el fortalecimiento de sus espacios deportivos. En ese marco, el jefe comunal recorrió el polideportivo donde se desarrollan las intervenciones que buscan ampliar la capacidad para la práctica del tenis.

“Estamos acompañando el proceso de crecimiento de la escuela de tenis. En este caso, labores que nos va a permitir ampliar el universo de vecinos y vecinas que vienen al Polideportivo. Seguimos haciendo trabajos en los espacios y escuchando de manera activa las demandas de la comunidad”, expresó Zamora.

Las obras contemplan la puesta en valor de la cancha existente y la incorporación de dos nuevos espacios con iluminación, lo que permitirá extender los horarios de uso y mejorar las condiciones para los usuarios.

El intendente también destacó el desarrollo de otras propuestas deportivas en el distrito:

“Hay un Municipio que sigue trabajando en la renovación total de las ofertas deportivas: por ejemplo, la pista de atletismo es un éxito. Hay muchos jóvenes participando en esa nueva propuesta, como así también hay más de 300 vecinos y vecinas forman parte de la escuela de tenis local que ya lleva más de 10 años”.