Juan Cervetto impulsa en Tigre un plan para la baja de tasas municipales

El concejal presentó un programa para revisar y reducir progresivamente las tasas municipales, con el objetivo de aliviar la carga fiscal en Tigre.

El concejal libertario Juan Cervetto presentó en Tigre un proyecto para avanzar en la baja de tasas municipales, mediante una revisión integral del sistema tributario local.

La iniciativa, denominada “Programa de Revisión, Simplificación y Reducción Progresiva del Sistema de Tasas Municipales”, propone analizar todas las tasas, derechos y contribuciones vigentes, con el objetivo de simplificar el esquema y reducir gradualmente la carga fiscal sobre vecinos, comercios y pequeñas empresas.

El proyecto contempla evaluar el nivel de recaudación de cada tributo, los servicios que financian y el impacto económico que generan en la actividad comercial y productiva del distrito.

Según explicó Cervetto, la propuesta busca generar una discusión basada en información concreta sobre la estructura tributaria municipal.

“Queremos un sistema tributario municipal más simple, más transparente y razonable para los vecinos. Bajar impuestos es el camino, pero hacerlo bien requiere revisar todo el sistema de tasas”, sostuvo el concejal.

El edil señaló que en los últimos años los municipios asumieron mayores responsabilidades en áreas como seguridad, salud y servicios sociales.

En ese sentido, afirmó: “Muchas veces los municipios terminan financiando con recursos propios servicios que son responsabilidad de la Provincia. Por eso es importante revisar el sistema tributario municipal para hacerlo más eficiente y aliviar progresivamente la carga sobre los vecinos”.

El concejal recordó que el Concejo Deliberante ya avanzó en medidas durante el tratamiento del presupuesto vigente.

Entre ellas, destacó la reducción del 15% en el ABL y la eliminación de la Tasa por Publicidad y Propaganda, impulsadas por su bloque.

Finalmente, Cervetto remarcó que el proyecto busca profundizar ese camino y abrir una discusión integral sobre el sistema de tasas.

“Este proyecto busca profundizar ese camino y abrir una discusión integral sobre cómo simplificar el sistema de tasas municipales y avanzar gradualmente hacia una menor presión tributaria en Tigre que alivie el bolsillo de los vecinos”, concluyó.