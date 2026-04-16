Crisis en PAMI: ADPRA advierte por demoras, deudas y riesgo en la atención de jubilados

La Asociación de Defensores del Pueblo (ADPRA) advirtió sobre una crisis en PAMI, con demoras en prestaciones, deuda con prestadores y riesgos en la atención de jubilados en todo el país.

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su preocupación por la situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMI) y su impacto en el acceso a la salud de las personas mayores.

El organismo señaló que esta problemática afecta directamente el derecho a la salud de los afiliados, cuya cobertura depende del acceso a beneficios jubilatorios o previsionales.

Aumento de reclamos en todo el país

Las defensorías que integran ADPRA detectaron un incremento sostenido de reclamos vinculados a múltiples fallas en el sistema:



Demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos

de prácticas y tratamientos

Falta de medicamentos e insumos



Interrupciones en prestaciones de salud y rehabilitación , asociadas a condiciones de pago insuficientes

, asociadas a condiciones de pago insuficientes

Problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera



Dificultades en la relación con prestadores por condiciones contractuales y pagos



Deudas millonarias del Gobierno nacional con prestadores en todo el país



Impacto de medidas recientes en PAMI

ADPRA cuestionó la implementación de la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y modifica la retribución de los médicos de cabecera.

Según indicaron, la medida generó un recorte superior al 50% en los ingresos de los profesionales, lo que derivó en la declaración de paro nacional y advertencias de abandono de cartillas médicas si no se revierte la situación.

Deudas y riesgo en la red de atención

El documento advierte además sobre una deuda acumulada con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia, que en algunas jurisdicciones supera los seis meses de atraso.

Esta situación pone en riesgo la continuidad de la red prestacional en todo el territorio nacional.

Falta de previsibilidad y consecuencias

ADPRA señaló que el origen del problema radica en decisiones adoptadas en la conducción del PAMI, caracterizadas por:



Falta de previsibilidad



Dificultades de implementación



Inconsistencias operativas



Estas condiciones afectan tanto a prestadores como a afiliados, generando incertidumbre en el acceso a prestaciones esenciales.

Impacto en los adultos mayores

El organismo remarcó que el desfinanciamiento impacta de manera directa en las personas mayores, quienes dependen estructuralmente del sistema.

Esto genera situaciones de vulnerabilidad que el Estado debe revertir con urgencia.

Medidas urgentes que reclama ADPRA



Regularizar pagos adeudados a prestadores



Derogar o revisar la resolución cuestionada



Garantizar continuidad de tratamientos, medicamentos e insumos



Restablecer previsibilidad y transparencia en el sistema



Asegurar una retribución justa a profesionales de la salud



Mejorar canales de atención para afiliados



Fortalecer la articulación entre Nación y jurisdicciones



Advertencia por vulneración de derechos

ADPRA advirtió que la persistencia de esta situación implica una vulneración concreta de derechos constitucionales de los adultos mayores.

El organismo sostuvo que resulta impostergable adoptar medidas urgentes, coordinadas y sostenidas para revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención.