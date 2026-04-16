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Crisis en PAMI: ADPRA advierte por demoras, deudas y riesgo en la atención de jubilados

Crisis en PAMI: ADPRA advierte por demoras, deudas y riesgo en la atención de jubilados
La Asociación de Defensores del Pueblo (ADPRA) advirtió sobre una crisis en PAMI, con demoras en prestaciones, deuda con prestadores y riesgos en la atención de jubilados en todo el país.

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su preocupación por la situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMI) y su impacto en el acceso a la salud de las personas mayores.


El organismo señaló que esta problemática afecta directamente el derecho a la salud de los afiliados, cuya cobertura depende del acceso a beneficios jubilatorios o previsionales.



Aumento de reclamos en todo el país


Las defensorías que integran ADPRA detectaron un incremento sostenido de reclamos vinculados a múltiples fallas en el sistema:



  • Demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos

  • Falta de medicamentos e insumos

  • Interrupciones en prestaciones de salud y rehabilitación, asociadas a condiciones de pago insuficientes

  • Problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera

  • Dificultades en la relación con prestadores por condiciones contractuales y pagos

  • Deudas millonarias del Gobierno nacional con prestadores en todo el país


Impacto de medidas recientes en PAMI


ADPRA cuestionó la implementación de la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y modifica la retribución de los médicos de cabecera.


Según indicaron, la medida generó un recorte superior al 50% en los ingresos de los profesionales, lo que derivó en la declaración de paro nacional y advertencias de abandono de cartillas médicas si no se revierte la situación.


Deudas y riesgo en la red de atención


El documento advierte además sobre una deuda acumulada con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia, que en algunas jurisdicciones supera los seis meses de atraso.


Esta situación pone en riesgo la continuidad de la red prestacional en todo el territorio nacional.


Falta de previsibilidad y consecuencias


ADPRA señaló que el origen del problema radica en decisiones adoptadas en la conducción del PAMI, caracterizadas por:



  • Falta de previsibilidad

  • Dificultades de implementación

  • Inconsistencias operativas


Estas condiciones afectan tanto a prestadores como a afiliados, generando incertidumbre en el acceso a prestaciones esenciales.


Impacto en los adultos mayores


El organismo remarcó que el desfinanciamiento impacta de manera directa en las personas mayores, quienes dependen estructuralmente del sistema.


Esto genera situaciones de vulnerabilidad que el Estado debe revertir con urgencia.


Medidas urgentes que reclama ADPRA



  • Regularizar pagos adeudados a prestadores

  • Derogar o revisar la resolución cuestionada

  • Garantizar continuidad de tratamientos, medicamentos e insumos

  • Restablecer previsibilidad y transparencia en el sistema

  • Asegurar una retribución justa a profesionales de la salud

  • Mejorar canales de atención para afiliados

  • Fortalecer la articulación entre Nación y jurisdicciones


Advertencia por vulneración de derechos


ADPRA advirtió que la persistencia de esta situación implica una vulneración concreta de derechos constitucionales de los adultos mayores.


El organismo sostuvo que resulta impostergable adoptar medidas urgentes, coordinadas y sostenidas para revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención.

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