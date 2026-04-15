Ramón Lanús presentó el plan de gestión San Isidro 2026 con foco en seguridad, obras y modernización

El intendente Ramón Lanús presentó el plan de gestión 2026 de San Isidro con anuncios en seguridad, obras urbanas, salud y modernización, ante más de 1.500 vecinos.

Este martes, el intendente de San Isidro presentó la Rendición de Cuentas municipal y el plan de gestión para los próximos meses. En materia de seguridad, Lanús anunció un ambicioso plan de refuerzo y la necesidad de una Policía Local propia, que incluye la creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM).

En un acto, realizado por la tarde en el Hipódromo de San Isidro y frente a 1.500 personas, Lanús realizó la rendición de cuentas de gestión y presentó el plan del 2026, con metas a cumplir en las áreas de Seguridad, Salud, Espacio Público y Urbanismo, Modernización, Desarrollo Humano, Deportes, Educación, Cultura y Trabajo.

Al inicio de la presentación, Lanús hizo una rendición de cuentas sobre lo que ingresa y egresa del municipio. El municipio de San Isidro tiene una autonomía del 70%, a diferencia de otros municipios que cuentan con un 50/60%.

En materia de seguridad Lanús anunció: la incorporación de 225 armas no letales para los agentes de la Patrulla Municipal; la ampliación del sistema de videovigilancia hasta alcanzar un total de 2.910 cámaras (10 cada 1.000 habitantes) y 200 cámaras lectoras de patentes (30 más que las actuales); la creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM), que integrará de manera funcional el trabajo territorial de la Patrulla Municipal con el monitoreo centralizado, mejorando la eficacia en prevención, respuesta y distribución de recursos; el equipamiento del 100% de los vehículos de la Patrulla Municipal con cámaras específicas conectadas en tiempo real al COM vía 5G, permitiendo transmisión en vivo de imágenes y sonido interior y exterior; incorporación de 100 nuevos oficiales de seguridad a la Patrulla Municipal, 20 nuevas motos y renovación de 27 patrulleros para fortalecer la flota. “Estamos apostando a que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancione la ley que nos permita a los municipios grandes del conurbano contar con policía propia. Hoy, la seguridad es responsabilidad provincial, pero no miramos para otro lado. En San Isidro decidimos hacernos cargo. Cuidar al vecino es nuestra prioridad número uno”, sostuvo.

En paralelo, Lanús puso el foco en el desarrollo urbano del municipio, ya se realizaron más de 470 obras de maneras uniformes y coordinadas en zonas, con 15 equipos trabajando en simultáneo. Comenzarán los trabajos en el Parque (Teniente Estévez) Ipiranga, más de una hectárea que va a ser utilizada para el disfrute de los vecinos con juegos, áreas de descanso, y más. Se viene la segunda etapa de los trabajos en la plaza Belgrano, la renovación de la plaza Alsina, la finalización de la Obra Alto Perú, y por último la perquisición de Roque Sáenz Peña. “Decían que íbamos a hacer negocios inmobiliarios en el río, no solamente es falso, sino todo lo contrario a lo que estamos haciendo con nuestro plan costero. La costa no se vende, se recupera”, enfatizó Lanús.

Otro eje importante es el desarrollo urbano de la zona oeste del distrito, con foco en las localidades de Boulogne y Villa Adelina. “Vamos a impulsar un crecimiento ordenado que permita incorporar viviendas, comercios y servicios sin alterar la identidad de los barrios ni generar presión sobre la infraestructura existente”, dijo. La propuesta incluye una actualización normativa que flexibilice el uso del suelo dentro de los parámetros actuales de alturas, permitiendo desarrollos multifamiliares en parcelas únicas con tipologías más compactas y accesibles.

En el área de modernización, eficiencia e integridad, el intendente comentó que se cumplieron las metas del 2025 con la renovación de la licencia de conducir en el día y sin pagar de más (con 55 mil vecinos impactados); la entrega de permisos de obra y construcción en forma 100% digital; más 600 comercios habilitados de manera gratuita y 100% online; y hoy el municipio cuenta con un 90% expedientes digitalizados. Además, San Isidro recibió un premio por transparencia de rendir; se pueden observar los datos en la página web municipal, opción “TRANSPARENCIA”. “Cuando llegamos, San Isidro tenía 5 puntos sobre 100. Hoy tenemos 100 sobre 100”, exclamó.

En salud, destacó: la realización del programa 1000 días con más de 25 operativos; los 55 operativos con la unidad móvil sanitaria, y comentó que se van a reforzar los operativos territoriales de salud, acercando vacunación y controles, educación alimentaria y más. Se va a desarrollar un nuevo modelo de admisión médica, la centralización total de turnos por el centro de atención telefónica, apertura de agendas del Hospital Materno Infantil, un nuevo moderno sistema (HIS), con la historia clínica de cada paciente, y nuevas obras, entre las que se destacan la impermeabilización de las cubiertas del Hospital Central, y la corrección de filtraciones y humedades en el Hospital Materno.

En el eje Desarrollo Humano y Deportes, se cumplieron los objetivos impuestos y se va a continuar con: el cerramiento del sum y un nuevo playón multideporte en el campo número 4 en Martínez; en el campo N°6 en San Isidro, la renovación de tres nuevas canchas de tenis y una nueva cancha de pádel; en el campo 5 de Villa Adelina, el cerramiento y climatización de la pileta. Además se continúan las obras en los Barrios de la Cava y el Barrio Ferroviario, con la red pluvial, apertura de calles, y más.

Finalmente en el área de Educación, Cultura y Trabajo, el Municipio se encuentra trabajando con 5 escuelas estratégicas, alcanzando a más de 4000 chicos; se está realizando la puesta en valor del área de talleres de la escuela Técnica número 3; continúa el desarrollo eficiente del programa primera infancia; se continuará con las diferentes propuestas culturales como plazas encendidas; se celebrará el aniversario del Museo del Juguete y el Museo Beccar Varela; entre otras nuevas propuestas.