Lluvias en el AMBA: cortes de luz, inundaciones y accesos anegados complican a CABA y el conurbano

Las lluvias en el AMBA provocaron anegamientos, cortes de luz y serias complicaciones en el tránsito en distintos barrios de CABA y el conurbano bonaerense, con accesos clave completamente inundados y demoras generalizadas.

Las intensas lluvias registradas este miércoles provocaron inundaciones en el AMBA, con múltiples barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense afectados por anegamientos, cortes de luz y serias complicaciones en la circulación.

En distintos puntos de la región se registraron acumulaciones de agua récord en pocas horas, lo que derivó en calles intransitables, demoras en accesos clave y problemas en el transporte público y privado.

El fenómeno climático impactó con fuerza en barrios como Palermo, Belgrano, San Telmo, Almagro y zonas del norte y sur del conurbano, especialmente en San Isidro, Avellaneda y La Matanza, donde varias calles quedaron completamente anegadas.

En la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron cerca de 160 milímetros de agua en apenas tres horas, una cifra superior al promedio habitual de todo el mes de abril.

El impacto también se sintió en el transporte y la movilidad urbana. El ingreso al puente Pueyrredón se vio severamente afectado por el agua acumulada, complicando el tránsito entre Avellaneda y la Capital Federal.

En paralelo, se reportaron demoras y anegamientos en la Avenida Hipólito Yrigoyen, Avenida Libertador y otros corredores estratégicos del AMBA.

En Balvanera, en la intersección de Corrientes y Pueyrredón, se registró un corte total de energía eléctrica que afectó a vecinos y comercios de una de las zonas más transitadas de la ciudad.

También se produjeron incidentes viales, incluyendo un choque y un vuelco en Avenida General Paz y Panamericana, producto del asfalto resbaladizo por las lluvias.

Vecinos y trabajadores afectados relataron las complicaciones. Un taxista señaló las pérdidas económicas por las demoras, mientras que un motociclista en Villa Celina describió la reiteración de anegamientos en cada lluvia intensa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por lluvias fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con posibilidad de nuevas precipitaciones en la región.