Agustín Marchesín sufrió rotura de ligamentos cruzados y estará 8 meses fuera en Boca

El arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha durante el duelo ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. Será operado en los próximos días y tendrá una recuperación estimada de ocho meses, generando un fuerte impacto deportivo en el club.

El arquero titular de Boca Juniors, Agustín Marchesín, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y estará varios meses fuera de las canchas. El futbolista será operado en los próximos días y su recuperación demandará aproximadamente ocho meses.

La lesión se produjo durante el encuentro entre Boca y Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, en el estadio La Bombonera, cuando el arquero debió abandonar el campo de juego entre lágrimas a los pocos minutos del inicio del partido.

El episodio ocurrió apenas a los ocho minutos del primer tiempo. Tras un rebote en un campo de juego resbaladizo, Marchesín intentó reacomodarse físicamente, pero en ese movimiento su rodilla derecha cedió de forma inmediata.

El arquero de 38 años quedó tendido con fuertes signos de dolor y debió ser retirado en camilla, visiblemente afectado.

Los estudios médicos confirmaron el peor escenario: rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. La intervención quirúrgica estará a cargo del doctor Jorge Batista, director del cuerpo médico de Boca y especialista en este tipo de lesiones deportivas.

El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente ocho meses, lo que implica que el arquero se perderá el resto de la fase de grupos de la Copa Libertadores, gran parte de la temporada local y posiblemente su regreso recién en la pretemporada 2027.

La baja de Marchesín representa un fuerte problema para el cuerpo técnico en medio de la competencia internacional y local. Con el mercado de pases con restricciones, Boca deberá decidir si sostiene a sus alternativas actuales, Leandro Brey y Javier García, o si solicita un refuerzo de emergencia por lesión.