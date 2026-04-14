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Tigre

El Municipio de Tigre llevó materiales educativos al Jardín 945 de Don Torcuato

El Municipio de Tigre llevó materiales educativos al Jardín 945 de Don Torcuato
La actividad se realizó en el Jardín 945 y forma parte de un programa que también incluye talleres para familias y docentes.

El Municipio de Tigre realizó una entrega de materiales destinados a la primera infancia en el Jardín de Infantes N° 945 de Don Torcuato, en el marco de una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo de niños y niñas en sus primeros años.


La actividad se desarrolló dentro del programa “Redes para el Cuidado de la Primera Infancia”, que incluye no solo la provisión de recursos, sino también el trabajo con la comunidad educativa.



Durante la jornada, se llevó adelante la propuesta “Vení y Juguemos Juntos”, orientada a reforzar el rol del juego en el aprendizaje y a generar espacios de participación con las familias.


En ese marco, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, señaló: "El juego es un motor importante en el aprendizaje, esto favorece el desarrollo de los niños y niñas. No alcanza solo con que el chico haga actividades lúdicas en la escuela, sino que también debe hacerlo fuera del establecimiento. Para eso realizamos talleres destinados a la comunidad educativa y sus familias".


Además de la entrega de materiales, el programa contempla la realización de talleres y capacitaciones a cargo de profesionales del área, con el objetivo de fortalecer redes comunitarias que acompañen a la primera infancia.


Desde el Municipio indicaron que estas acciones apuntan a mejorar las condiciones en jardines y centros educativos, al tiempo que promueven una participación más activa de las familias en el desarrollo de los chicos.

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