La Provincia reunió a intendentes para abordar la seguridad vial: el 92% de los siniestros ocurre en ciudades

La Provincia convocó a jefes comunales para coordinar medidas de seguridad vial. Un informe oficial advierte que la mayoría de los accidentes ocurre en zonas urbanas.

La Provincia de Buenos Aires reunió a intendentes de distintos distritos en un encuentro del Observatorio Vial con el objetivo de avanzar en una agenda común de seguridad vial, con foco en lo que ocurre dentro de las ciudades.

Durante la jornada, encabezada por el ministro Martín Marinucci, se presentó el informe anual 2025, que dejó un dato central: el 92% de los siniestros viales se registra en zonas urbanas, donde se concentra el mayor riesgo.

El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Transporte bonaerense y reunió a representantes de 13 municipios, entre ellos Morón, Escobar, Quilmes, La Plata y General Pueyrredón, además de autoridades de AUBASA y del área provincial.

En ese marco, se expusieron datos sobre siniestralidad, controles de alcoholemia y conductas de riesgo al volante, como el uso del celular, que forman parte del relevamiento oficial.

“Este encuentro nos permite planificar junto a los intendentes, que vienen demostrando un fuerte compromiso con la seguridad vial. Necesitamos mejorar las estadísticas para poder reducir la siniestralidad y cuidar a nuestros vecinos”, señaló Marinucci.

El ministro también planteó un cambio de enfoque en los controles: “Tenemos que dejar de pensar la fiscalización como algo recaudatorio y enfocarla en salvar vidas. Ese es el camino que estamos impulsando desde la Provincia”.

Entre los datos más relevantes del informe, se indicó que casi el 50% de las infancias de hasta 10 años no cuenta con medidas de seguridad adecuadas para viajar. Además, en el 36% de los casos se detectaron factores de distracción, como el uso del celular, el mate o el cigarrillo, y el 45% de las mascotas viaja sin sistemas de sujeción.

En paralelo, se planteó avanzar en acciones de concientización. En ese sentido, el Ministerio de Transporte trabajará junto a la Dirección General de Cultura y Educación para reforzar contenidos en las aulas y promover conductas responsables desde edades tempranas. “El Ministerio siempre está a disposición de los municipios, tal como nos pidió el gobernador Axel Kicillof desde el primer día”, agregó el funcionario.

Desde los municipios también valoraron el encuentro. El intendente de Chascomús, Javier Gastón, sostuvo: “Es fundamental que desde la Provincia se acompañe a los municipios para fortalecer el espacio público y mejorar la convivencia en la vía pública”.

Por su parte, el jefe comunal del Partido de La Costa, Juan de Jesús, remarcó: “Estos datos nos permiten planificar políticas desde la educación, la sensibilización y la concientización. Es clave sostener este trabajo porque los siniestros viales siguen siendo un problema que se lleva muchas vidas”.

A su turno, el presidente de AUBASA, José Ramón Arteaga, destacó la articulación: “Ponemos a disposición del Ministerio y de los municipios esta empresa pública para seguir articulando acciones que mejoren la seguridad vial en todo el territorio”.

Del encuentro también participaron funcionarios provinciales y equipos técnicos, junto a representantes de distintos distritos bonaerenses que trabajan en políticas vinculadas al tránsito y la seguridad vial.