Detuvieron a una anestesista acusada de robar fentanilo de un hospital de Vicente López

La mujer, de 34 años, fue allanada en Castelar tras una denuncia del hospital. Secuestraron ampollas, jeringas y medicamentos de uso crítico.

Una médica anestesista de 34 años fue detenida tras ser acusada de robar ampollas de fentanilo del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López, en una causa que derivó en un allanamiento en su vivienda de Castelar.

El procedimiento, realizado por la Policía Federal Argentina, permitió secuestrar una importante cantidad de medicamentos, entre ellos anestésicos, psicofármacos y drogas de uso hospitalario, varios de ellos vencidos.

La investigación se inició a partir de una denuncia del director del hospital, luego de detectar una maniobra irregular en la farmacia del centro de salud. Según se estableció, la profesional habría presentado una receta falsa para retirar fentanilo y midazolam, utilizando datos de una paciente inexistente.

El hecho fue advertido por un farmacéutico, que al intentar verificar la orden en el sistema no encontró registros de la supuesta paciente, lo que activó la alerta interna y la posterior denuncia judicial.

Durante el allanamiento en Castelar, los investigadores encontraron ampollas, jeringas y distintos fármacos clasificados en varias categorías. Entre ellos, psicofármacos como fluoxetina, haloperidol y levomepromazina, además de anestésicos intravenosos como midazolam, fentanilo y ketamina.

También se secuestraron relajantes musculares utilizados en procedimientos quirúrgicos, como succinilcolina y vecuronio, junto con anestésicos locales y medicamentos cardiovasculares empleados en emergencias, como adrenalina, dopamina y amiodarona.

Otro de los puntos que surgió del operativo fue que varias de las sustancias estaban vencidas, lo que, según consta en la causa, representa un riesgo sanitario adicional.

La imputación contra la médica incluye defraudación por administración fraudulenta agravada, tenencia de estupefacientes y falsificación de instrumento público. La causa está a cargo de la fiscal Marcela Semería.

De acuerdo con la investigación, la profesional habría suscripto una orden médica falsa, en la que asentó una cirugía inexistente para justificar el retiro de los medicamentos.

Desde el Municipio de Vicente López confirmaron que se presentó una denuncia penal y detallaron que la maniobra fue detectada tras controles internos en la farmacia del hospital.

En paralelo, se indicó que la anestesista prestaba servicios de manera externa y que ya no forma parte de la asociación profesional a la que pertenecía.