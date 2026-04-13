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San Isidro

San Isidro: el Aliviador Alto Perú entra en su etapa final y ya está a 100 metros del río

El Aliviador Alto Perú, en San Isidro, encara sus últimos trabajos antes de completarse
El proyecto hidráulico avanza en Punta Chica y encara los últimos trabajos antes de su finalización.

El Aliviador Alto Perú, ubicado en San Isidro y con eje en la zona de Punta Chica, avanza hacia su tramo final y ya se encuentra a 100 metros de alcanzar la desembocadura del río, en una etapa clave para completar la obra hidráulica.


Se trata de un proyecto pensado para mejorar el drenaje pluvial en sectores donde las lluvias intensas suelen generar anegamientos, especialmente en áreas cercanas al río.



En esta fase, comenzaron los trabajos para instalar los conductos que deben atravesar por debajo del tendido ferroviario, una intervención necesaria para completar la traza del sistema.


Las tareas se desarrollan a la altura de Treinta y Tres Orientales, donde se realiza el cruce de los caños colectores pluviales bajo las vías, uno de los puntos más sensibles de la obra por su complejidad técnica.


En paralelo, se ejecutan trabajos complementarios en las esquinas de Acassuso y Ayacucho y Acassuso y Treinta y Tres Orientales, con la instalación de cámaras, sumideros y nexos que permitirán optimizar el funcionamiento del sistema.


Estas intervenciones tendrán una duración aproximada de un mes y forman parte de la etapa final del proyecto.


El objetivo del Aliviador Alto Perú es aumentar la capacidad de escurrimiento del agua de lluvia y reducir el impacto de las tormentas, en un distrito donde los excedentes pluviales suelen afectar la circulación y generar acumulación de agua en la vía pública.


Con el avance actual, la obra ingresa en su fase decisiva, con los últimos trabajos necesarios para su puesta en funcionamiento.

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