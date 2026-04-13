El papa León XIV respondió a Trump y ratificó que seguirá hablando contra la guerra

El pontífice evitó polemizar directamente con el presidente de Estados Unidos, pero reafirmó su postura contra la guerra y defendió el mensaje del Evangelio.

El papa León XIV respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que seguirá pronunciándose contra la guerra, en medio de un cruce que expone tensiones entre el Vaticano y la Casa Blanca.

El pontífice reafirmó su postura en declaraciones públicas, donde evitó escalar el conflicto pero dejó clara su posición frente a los conflictos internacionales.

"Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas", afirmó el Papa.

En esa línea, sostuvo que no busca entrar en una confrontación directa con el mandatario estadounidense y remarcó que su rol no es político. "No creo que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunas personas", señaló.

El líder de la Iglesia católica insistió en que su postura responde a una necesidad moral frente al contexto global. "Hay demasiadas personas sufriendo en el mundo hoy en día", advirtió, al tiempo que remarcó que alguien debe decir que "hay una mejor manera".

Un conflicto que escala

Las declaraciones del Papa se producen luego de una serie de ataques públicos de Trump, quien lo calificó como "débil en el crimen" y "terrible en política exterior", además de cuestionar su posicionamiento sobre conflictos como Irán y Venezuela.

El presidente estadounidense también puso en duda su liderazgo y llegó a sugerir que su elección como pontífice estuvo influida por su propia presidencia.

En declaraciones posteriores, Trump insistió en sus críticas y aseguró que el Papa "no está haciendo un buen trabajo" y que no es "un gran fan" de su figura.

El trasfondo del cruce

El enfrentamiento se da en un contexto de creciente tensión por la postura del Vaticano frente a los conflictos internacionales, especialmente en relación con la guerra y la política exterior de Estados Unidos.

León XIV viene sosteniendo un discurso centrado en la paz y el diálogo, con críticas a la escalada bélica y llamados a evitar nuevos conflictos, lo que generó fricciones con sectores políticos en Washington.