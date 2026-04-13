Más de 2000 personas participaron de la carrera en Benavídez por el 97° aniversario de la localidad

La Carrera Comunidad Tigre reunió a miles de vecinos en Benavídez con pruebas de 5K y caminata 2K en una jornada deportiva abierta y gratuita.

Más de 2000 personas participaron de la carrera en Benavídez en el marco del 97° aniversario de la localidad, en una jornada deportiva organizada por el Municipio de Tigre que incluyó una prueba competitiva de 5K y una caminata familiar de 2K.

La actividad reunió a vecinos y corredores de distintos puntos de la zona, con un total de 3500 inscriptos, consolidándose como uno de los eventos deportivos con mayor convocatoria del distrito.

El recorrido tuvo como punto de partida y llegada la Plaza General San Martín, y se extendió por calles como Las Azucenas, Rivadavia, Brasil, Avenida Benavídez, Catamarca y Las Heras, en un circuito completamente señalizado y con cortes de tránsito.

Antes de la largada, los participantes realizaron la entrada en calor guiada por profesores, y luego se organizaron por categorías para iniciar la competencia.

En la categoría principal, el ganador fue Leonel Ledesma, quien destacó: "Me encantó la carrera, vengo todos los años a Benavídez con mi familia. Hay otras competencias que no cierran las calles y pasan los autos pero esta es impecable. Agradezco al Municipio por esta oportunidad y apostar al deporte".

Entre las mujeres, la victoria fue para Marianela Urquiza, quien señaló: "Ya había corrido en ediciones anteriores y siempre es lindo participar. Hubo mucha gente, que sea gratuito permite que vengan las familias. La organización fue muy buena".

Durante toda la jornada, los corredores contaron con asistencia del Sistema de Emergencias Tigre (SET), el Centro de Operaciones Tigre (COT), personal de tránsito y voluntarios de Defensa Civil, además de puestos de hidratación distribuidos a lo largo del circuito.

El intendente Julio Zamora participó de la actividad y, durante la premiación, expresó: "Es una fiesta de la comunidad de Benavídez, con 3500 inscriptos y más de 2000 participantes, lo que lo convierte en una de las celebraciones más importantes que hacemos en Tigre. Estas actividades permiten unir a la familia. La próxima la vamos a hacer en General Pacheco".

Por su parte, la secretaria Gisela Zamora agregó: "Estamos disfrutando una mañana hermosa en la localidad de Benavídez, con una nueva edición de la Carrera Comunidad de Tigre, que combina identidad con el deporte. Desde el Municipio buscamos promover la actividad física y los hábitos saludables. Es hacer comunidad".