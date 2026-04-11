Arrancaron los Torneos Tigrenses 2026 con más de 320 equipos en competencia

El certamen reúne a miles de vecinos en distintas disciplinas y se desarrolla en los polideportivos del distrito con participación de clubes e instituciones.

Los Torneos Tigrenses 2026 ya están en marcha y convocan a miles de vecinos de distintas edades en todo el distrito. El inicio se realizó en el Polideportivo Domingo F. Sarmiento, donde comenzaron las primeras competencias con la participación de más de 320 equipos.

El certamen reúne a clubes, centros deportivos, sociedades de fomento e instituciones locales en disciplinas como fútbol, handball, hockey, natación, vóley y básquet, entre otras, distribuidas en los 19 polideportivos del municipio.

Durante la jornada inaugural, el intendente Julio Zamora recorrió el predio y destacó la convocatoria del evento: “Mucha participación de vecinos de todas las edades en una amplia gama de deportes en este comienzo de los Torneos Tigrenses. Realmente es un evento que reúne a todos los que concurren a diferentes actividades en los 19 polideportivos del distrito”.

En ese sentido, agregó: “Seguiremos apostando al deporte porque es un horizonte de crecimiento para los jóvenes”.

Los torneos están destinados a participantes desde los 13 años hasta adultos mayores, organizados en distintas categorías. En la apertura, se desarrollaron partidos y actividades acuáticas con la presencia de familias y profesores que acompañaron a los deportistas.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, señaló: “Creemos que el deporte conecta a las personas con valores, con amigos en un ambiente saludable y también con uno mismo”.

Por su parte, la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, remarcó el crecimiento del evento: “A lo largo de los años vemos más participación de la comunidad, lo que tiene que ver con una política sostenida en el tiempo y la mejora en infraestructura”.

El Municipio impulsa esta iniciativa con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, promover hábitos saludables y generar espacios de encuentro entre vecinos.