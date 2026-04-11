Expo Sanfer cierra este domingo con más de 200 expositores en San Fernando

La feria reúne industrias, comercios y emprendimientos locales con entrada libre en el Parque Náutico. Hay shows, gastronomía y actividades para toda la familia.

La Expo Sanfer 2026 transita sus últimas horas y este domingo 12 de abril será la última oportunidad para recorrer la feria gratuita que reúne a industrias, comercios y emprendimientos locales en San Fernando. La exposición se realiza en el Parque Náutico, sobre Almirante Martín y Escalada, de 11 a 19.

Con más de 200 expositores, el evento combina producción local, innovación tecnológica y propuestas recreativas. Además de los stands, hay patio gastronómico, espectáculos, espacios de e-sports y actividades pensadas para toda la familia.

Durante la recorrida oficial, el intendente Juan Andreotti destacó el perfil productivo de la muestra: “Todos aquellos que generan trabajo y valor agregado en nuestra ciudad, tienen este lugar para mostrar todo lo que hacen. Es un verdadero lugar de encuentro para toda la familia”.

La feria cuenta con participación de empresas, instituciones y universidades de la región. Entre ellas se encuentran Unión Ganadera, Mactrail, Ederra, Hidromet, Hausbrot, Argensun Foods, INTA, además de la Universidad de San Andrés y la Universidad Nacional del Delta, entre otras.

El evento apunta a visibilizar el entramado productivo local y generar un espacio de encuentro entre vecinos, emprendedores y empresas. En ese marco, Andreotti agregó: “Espero que vengan muchísimos vecinos a disfrutar, a compartir y a ver todo lo que se produce en San Fernando”.