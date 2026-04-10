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San Isidro

El Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días por obras en San Isidro

El Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días por obras en San Isidro
El servicio del Tren de la Costa estará suspendido durante 21 días por obras hidráulicas en San Isidro. Conocé las fechas del corte y cuándo se restablecerá.

El servicio del Tren de la Costa permanecerá interrumpido durante 21 días, desde el lunes 13 de abril hasta el domingo 3 de mayo inclusive, debido a una obra hidráulica en el partido de San Isidro.



La medida fue confirmada por Trenes Argentinos, que detalló que la suspensión del servicio responde a la construcción de un aliviador de desagües pluviales en la cuenca Alto Perú, a cargo del municipio.


Interrupción del Tren de la Costa: fechas y motivos


Según se informó, los trabajos requieren el cruce de caños colectores pluviales por debajo del tendido ferroviario, específicamente en el paso a nivel de la calle 33 Orientales.


Como consecuencia, durante todo el período de obra se verá afectado tanto el tránsito ferroviario como la circulación en la zona.


El paso peatonal y vehicular en ese cruce permanecerá restringido mientras se desarrollen las tareas. Además, será necesario realizar un corte total del suministro eléctrico de la línea para garantizar la seguridad operativa.


Durante la interrupción, quienes necesiten desplazarse por la zona podrán utilizar como vías alternativas las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu.


Obra hidráulica en San Isidro: qué se busca mejorar


Prevención de inundaciones


El proyecto denominado Aliviador Alto Perú forma parte de un plan integral para optimizar el drenaje pluvial en distintos barrios del distrito.


La iniciativa apunta a mitigar el impacto de lluvias intensas mediante la ampliación del sistema de desagües existente, con el objetivo de reducir anegamientos.


Cuándo vuelve a funcionar el Tren de la Costa


De acuerdo a lo previsto, el servicio se restablecerá el domingo 3 de mayo, aunque la duración de los trabajos dependerá del avance de la obra.


Para obtener información actualizada, los usuarios pueden consultar el sitio oficial o la aplicación de Trenes Argentinos.

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