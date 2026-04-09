John Foos deja de fabricar en Beccar y avanza con despidos en su planta

La emblemática marca de zapatillas dejará de producir en su planta de Beccar y avanzará con despidos, en medio de una reestructuración que la orienta a importar desde Asia.

La empresa John Foos confirmó el cierre de su planta de producción en Beccar, partido de San Isidro, y avanzará en un proceso de despidos que afectará a la mayoría de sus trabajadores. La firma dejará de fabricar en el país y pasará a importar zapatillas terminadas desde Asia.

Actualmente, en la planta trabajan unas 50 personas, luego de una reducción progresiva desde los cerca de 400 empleados que tenía en 2023. Según trascendió, la producción local cesará por completo antes de finalizar abril.

Reestructuración de John Foos en Argentina

A través de un comunicado, la empresa explicó que la decisión responde a un proceso de reorganización interna:

“La empresa se encuentra llevando adelante un proceso de reestructuración interna, orientado a adecuar su operación y garantizar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo. Este proceso tiene como objetivo consolidar una estructura sólida que permita a la marca continuar activa y proyectarse hacia el futuro.”

Además, aseguró que “todas las gestiones se están realizando conforme a la normativa laboral vigente” y que el objetivo es ordenar la operación y sostener el crecimiento en el mercado.

Con este cambio, la compañía mantendrá su presencia en el país, pero reducirá su estructura a un esquema administrativo básico.

Conflicto laboral y situación de los empleados

El cierre de la fábrica ubicada en Neyer al 700 derivó en una negociación con los trabajadores. La empresa ofreció acuerdos de desvinculación con indemnizaciones de entre el 60% y el 70%.

El proceso se tensó ante la advertencia de la firma de que podría solicitar un concurso preventivo, lo que trasladaría el conflicto al ámbito judicial si no se alcanzan acuerdos.

Importaciones y cambio de modelo productivo

La decisión de dejar de fabricar en el país se enmarca en un proceso gradual. Según fuentes del sector, la empresa ya había comenzado a reducir la producción local:



Primero, importando partes desde China



Luego, reemplazando el ensamblado local



Finalmente, optando por traer el producto terminado



Este esquema responde a un contexto de mayor apertura de importaciones, impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Restricciones antidumping y nuevos proveedores

A pesar del giro hacia el exterior, la empresa no importará directamente desde China debido a restricciones vigentes. Desde 2021 rige una barrera antidumping que establece un valor mínimo FOB de USD 15,70 por par.

La medida fue revisada en 2025 por la Comisión Nacional de Comercio Exterior, aunque continúa vigente. Esto lleva a las empresas a buscar proveedores en otros países asiáticos como Vietnam o Tailandia.

Crisis en la industria del calzado

El caso de John Foos refleja una tendencia más amplia en el sector. La producción nacional de calzado pasó de 125 millones de pares en 2015 a cerca de 58 millones en 2020, con dificultades para recuperar esos niveles.

Según el INDEC, el rubro de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado registró en enero una caída interanual del 34,1%, evidenciando un inicio de año complejo.

El empleo también muestra un deterioro sostenido: en 2024 se ubicó casi 49% por debajo del nivel máximo alcanzado en 2011.

Otros casos en el sector

El escenario no es aislado. En enero de 2026, el Grupo Dass, fabricante de marcas como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics, despidió cerca de 50 trabajadores tras reestructurar su producción en el país.