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Horror en Don Torcuato: una mujer asesinó a su madre e intentó matar a su hijo

Horror en Don Torcuato: una mujer asesinó a su madre e intentó matar a su hijo
El hecho ocurrió en una vivienda de Tigre tras un llamado al 911. El hijo de la acusada logró escapar y alertó a la policía.

Un brutal caso de violencia familiar en Don Torcuato, partido de Tigre, terminó con una mujer de 79 años asesinada y un adolescente que logró escapar para salvar su vida.


El hecho se conoció tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación violenta en una vivienda ubicada en la calle Entre Ríos al 1300. Al llegar, la policía encontró al hijo de la acusada, de 14 años, en la vereda.


El adolescente relató que había logrado escapar luego de que su madre intentara ahogarlo y expresó su preocupación por su abuela, que permanecía dentro de la vivienda.


Hallazgo del cuerpo y primeras pericias


Al ingresar al domicilio, los efectivos hallaron sin vida a la mujer mayor en uno de los dormitorios. La víctima fue identificada como Ankica Buncic, de 79 años.


Según las primeras pericias, el cuerpo presentaba signos de golpes y habría sido asfixiada, presuntamente con una almohada.


Quién es la acusada


La mujer detenida tiene 49 años, es abogada y empleada del Poder Judicial de la Nación, donde se desempeña en la Prosecretaría del Tribunal de Inmigrantes.


De acuerdo a fuentes de la investigación, se encontraba con licencia médica, bajo tratamiento psiquiátrico y medicada al momento del hecho.


Investigación en curso


La causa quedó a cargo de la fiscalía de la Unidad Funcional Descentralizada, bajo la carátula de homicidio, mientras se intenta reconstruir la mecánica del ataque.


Los investigadores buscan determinar cómo ocurrieron los hechos y cuál era el estado de la mujer al momento del crimen, en un episodio que generó conmoción entre los vecinos de la zona.

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