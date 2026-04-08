El HCD de Tigre homenajeó a los veteranos de Malvinas

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre conmemoró los 44 años de la gesta de Malvinas, destacando la unión de los bloques políticos y la presencia de jóvenes estudiantes

El HCD de Tigre volvió a rendir homenaje a los veteranos y caídos de Malvinas, en un acto cargado de emoción y recuerdo histórico. Para el presidente del Concejo, Miguel Escalante, la jornada representa una demostración de unidad: “Es un acto muy emotivo, lindo. Demuestra que este Consejo Deliberante mantiene viva esta gesta y para nosotros es un orgullo continuar con esto. No hay grieta, solamente es conmemorar esta gesta a 44 años”. Escalante resaltó además la importancia de la participación de los más jóvenes, quienes pudieron acercarse a la historia de cerca y conocer las experiencias de los combatientes.

Por su parte, el concejal Sebastián Rovira destacó la participación de estudiantes de escuelas secundarias y la transmisión de los valores patrióticos: “Tratamos de que los chicos escuchen las historias. Tenemos charlas con los combatientes y talleres para que las nuevas generaciones comprendan lo que pasó”. Rovira enfatizó que la presencia de los jóvenes es fundamental para que la memoria de Malvinas permanezca viva, formando parte de la educación cívica y de identidad nacional.

Por su parte, Juan José Cervetto subrayó la relevancia de mantener la reivindicación histórica sobre el archipiélago: “Esta jornada, al cumplirse 44 años de esa gesta patriótica de 1982, tiene que servir como una forma más de afirmar que las Malvinas argentinas son argentinas. Cada uno de nosotros debemos cumplir nuestra misión de hacer el reclamo correspondiente y mostrar al mundo que las Malvinas tienen que volver a ser argentinas”. Cerveto recordó que los 649 jóvenes que murieron defendiendo la patria no deben ser olvidados y que el Concejo seguirá presente en estos actos de homenaje.

Finalmente, Diego Avancini, presidente del bloque Libertad Avanza Tigre, habló desde su experiencia personal y militar: “Algunos amigos y hermanos de la vida cayeron allá. Vengo de la fuerza, 37 años de servicio, y el amor por el camarada queda marcado a flor de piel. Por eso estas conmemoraciones siempre me emocionan, porque recordar a los caídos es mantener viva la memoria de la patria”. Avancini destacó que los veteranos son los verdaderos protagonistas y que sus testimonios deben ser escuchados, no solo en actos públicos sino también en espacios educativos.