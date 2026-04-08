Condenaron a un fiscal y abogados por plantar pruebas falsas en la causa por el robo a la casa de Massa en 2013

Un juzgado de San Isidro comprobó una maniobra para alterar pruebas y beneficiar al condenado por el asalto a la vivienda de Sergio Massa en Tigre, ocurrido en 2013.

El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro condenó a un exfiscal, dos abogados y un testigo por haber participado en una maniobra para introducir pruebas falsas en la investigación del ataque a la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini en 2013, en Tigre.

El fallo, firmado por el juez Hernán Sergio Archelli, determinó que los acusados actuaron de manera coordinada para beneficiar a Alcides Gorgonio Díaz, condenado por el hecho, y debilitar las pruebas en su contra.

El magistrado sostuvo que “realizaron actividad tendiente a prestar ayuda a Gorgonio Díaz en el juicio oral” y que, para ello, “produjeron prueba falsa”.

El robo en la casa de Massa y su trasfondo

El episodio ocurrió el 21 de julio de 2013, días antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En ese momento, el hecho fue presentado como un robo, pero en sede judicial fue considerado un “amedrentamiento político disfrazado de robo”.

El autor, un exprefecto, ingresó armado con silenciador a la vivienda del entonces líder del Frente Renovador. Sustrajo dinero en pesos y dólares, además de información contenida en pendrives. Fue detenido horas después y posteriormente condenado a 13 años de prisión.

Cómo fue la maniobra con pruebas falsas

Según el expediente, entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 se desplegó una estrategia para alterar el curso del proceso judicial.

El fallo indica que el exfiscal Carlos Washington Palacios “desvió deliberadamente la investigación de su objeto legítimo” para cuestionar las pruebas que habían sostenido la condena.

En ese contexto, los abogados Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español “asesoraron e instruyeron” a César Emiliano Jaunarena para que declarara falsamente.

El testigo aseguró que se había secuestrado más dinero del informado y que una persona ingresó con un bolso durante los allanamientos, afirmaciones que la Justicia consideró falsas.

Pruebas clave y escuchas

La sentencia remarcó que la coordinación entre los acusados quedó acreditada mediante registros de llamadas, grabaciones y testimonios.

Un comisario declaró que le solicitaron modificar su versión antes del juicio oral. Además, se incorporaron escuchas difundidas en el programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata.

En una de ellas, el fiscal le advierte a la esposa de Díaz que no hablen por teléfono: “No la voy a llamar porque tiene intervenidas las líneas. No me mande mensajes, lo que necesite me viene a ver directamente”.

Otra conversación, del 14 de enero de 2015, menciona a exfuncionarios de Seguridad, entre ellos Sergio Berni y Ricardo Casal.

Las condenas y la reacción de Galmarini

El juez consideró la gravedad institucional del caso al momento de fijar las penas.

El exfiscal recibió seis años de prisión e inhabilitación por 12 años, mientras que los abogados fueron condenados a cinco años de cárcel e inhabilitación profesional. El testigo, en tanto, recibió cuatro años de prisión.

El fallo recordó además que Palacios ya había sido destituido en 2019 por un jury.

Tras conocerse la sentencia, Malena Galmarini expresó en redes: “Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. (...) La justicia tarda, pero llega. (...) La condena es clara: NO TODO VALE”.