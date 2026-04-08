San Isidro avanza con la obra del Aliviador Alto Perú para prevenir inundaciones

El Municipio retoma y acelera las obras del Aliviador Alto Perú para mejorar el drenaje y reducir anegamientos en distintos barrios del distrito.

El Municipio de San Isidro avanza con la obra del Aliviador Alto Perú, un proyecto hidráulico clave destinado a reducir inundaciones y mejorar el drenaje pluvial en distintos barrios del distrito.

Los trabajos buscan mitigar los efectos de los excedentes de agua producto de lluvias intensas, mediante la ampliación del sistema de desagüe y la incorporación de nueva infraestructura.

A fines de 2023, la obra había sido “inaugurada” sin estar completamente finalizada. En ese momento, quedaron pozos de ataque abiertos en tres calles, conexiones internas sin concluir, el enlace con el río pendiente y sin ejecución el ramal por calle Suipacha ni los sumideros.

En agosto de 2025, el Municipio retomó los trabajos pendientes, que actualmente presentan avances significativos.

Alcance del Aliviador Alto Perú

La ampliación del sistema de desagüe pluvial se extiende desde Tomkinson por avenida Centenario, Washington, Acassuso y Treinta y Tres Orientales, hasta la intersección con Dársena Gauto y Pavón, donde desemboca en el Río de la Plata.

El objetivo es mejorar la captación y conducción del agua de lluvia, reduciendo la cantidad, permanencia y frecuencia de anegamientos, especialmente ante precipitaciones intensas y de corta duración.

Avances de obra y trabajos en ejecución



La apertura de la calle Roca , donde había quedado un pozo de ataque sin cerrar y faltaba la conexión con el sistema existente.

, donde había quedado un pozo de ataque sin cerrar y faltaba la conexión con el sistema existente.

La finalización del Ramal Suipacha entre las calles España y Washington.

entre las calles España y Washington.

La continuidad de un tramo adicional de dos cuadras por calles España e Ibáñez hasta Héroes de Malvinas, para mitigar anegamientos en el bajo de calle España.



Además, se están finalizando tareas de hormigonado de túneles, lo que mejora el escurrimiento del agua al eliminar la superficie corrugada interna.

Nuevos sumideros y mejoras hidráulicas

La obra también contempla la construcción de sumideros, fundamentales para captar el agua de lluvia y derivarla hacia los conductos subterráneos.

En paralelo, se avanza en:



el ordenamiento de la infraestructura de Edenor ,

,

la remoción de interferencias de AySA, que dificultaban la instalación de cañerías.



Intervenciones clave y trabajos futuros

En los próximos días comenzará el montaje de conductos bajo las vías del Tren de la Costa, sobre Treinta y Tres Orientales, para completar la conexión hacia la desembocadura en el río.

El Municipio trabaja en conjunto con San Fernando para ordenar el tránsito en la zona de Beccar, donde también se realizaron mejoras viales:



señalización



pintura de sendas peatonales



rampas



rotonda



Estas acciones buscan optimizar la circulación y la seguridad en el paso a nivel de Crisol.

Nuevos conductos para evitar anegamientos

Como parte de las obras complementarias, se incorpora un conducto adicional en calle Bolívar, entre Libertador y Acassuso, para evitar que el agua escurra hacia Lasalle durante lluvias intensas.